元首杯‧大热闯4强‧森美兰警察“热身” 备受看好最后将会在决赛会面的森美兰与警察，齐齐报到元首杯男子组半决赛。

（吉隆坡27日讯）备受看好最后将会在决赛会面的森美兰与警察，齐齐报到元首杯男子组半决赛。

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森男打得武装“怀疑人生”

第60届元首杯全国篮球赛于周四继续进行决赛圈的争夺，警察在B组次轮对阵彭亨时下半场打爆对手，最终以90比51轻松胜出；保持2场不败的还有A组的森美兰，卫冕冠军打到武装部队“怀疑人生”，比分为120比28，创下今年赛会最大分差纪录！

明天（28日），森美兰打大马篮总挑选队、警察打霹雳，无意外双雄将顺利夺得各自小组的盟主资格。

警察姜是老的辣

警察对阵彭亨4人得分上双，多次抢下篮板球后就策划打反击的队长苏永庆砍下两双（21分13篮板）。罗树辉与朱伟鸿则负责得分居多，两人三分球共计7投5中，树辉得15分，伟鸿得22分。而坐镇篮下的“擎天柱”陈利伟虽然阻攻次数没上一场多，但也有11分5篮板的贡献。

阵中拥有数名青年才俊的彭亨上半场仅仅30比35落后，然而中场休息出来风云变色，罗树辉、苏永庆等人告诉年轻人“姜是老的辣”，警察在第三节下半段成功拉开20分以上的差距。末节开打不久，彭亨遭遇得分荒，警察得势不饶人，再来一波13比0高潮结束比赛。

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金群利彭亨抢4强权

B组另一场比赛，叶良权砍下30分10篮板送霹雳出局，而入选赛亚军金群利篮球俱乐部以77比61赢球后，战绩更新为1胜1负，他们将与战绩相同的彭亨争另一张4强门票。

由于森男队僧多粥少，叶良权被下放到二线队——金群利篮球俱乐部。本场对阵霹雳，良权打出表现，在27分钟的上场时间内20投11中，其中三分球8投4中，高效得到30分，他亦是唯一得分上双的金群利球员。良权帮助处于落后的金群利在第二节反超之后拉开13分差距。

猛龙出线仅时间问题

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A组形势明朗化，西港猛龙出线只是时间问题，因为这支以ABL本土阵容参赛的入选赛冠军明日对阵“提款机”武装意外输球的可能性小。

猛龙以85比45横扫由非华球员组成的大马篮总挑选队，战绩更新为1胜1负。20岁控卫王奕栋得到20分8助攻，队长陈伟隆则刷下16分16篮板的大号两双。

森美兰净胜92分送武装出局，第一节40比4宣告“游戏结束”，第二节仅仅让武装拿到可怜的2分，三节分差来到夸张的74分。

麦洛城与汤清晨受伤休战，除了蒲霆军挂零以外，森美兰全员得分、7人上双，对手被打得毫无脾气。