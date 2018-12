赛沙迪献生日祝福被酸“拍马屁”·柔王储轰“不要打扰我家人”

(柔佛·新山28日讯)圣诞节为柔佛二王子的生日,青体部长赛沙迪送上祝福的善意却不被领情,遭柔王储炮轰“去拍其他人马屁”。

青年及體育部长赛沙迪在25日圣诞节当天,透过推特向31岁的柔佛二王子东姑依德利斯献上生日祝福,“东姑依德利斯,生日快乐。臣子(patik)将时常为东姑與东姑家人的幸福祷告。”

然而这则推文却遭到柔佛王储东姑依斯迈炮轰:“请……做你想要做的事。不要打扰我的家人及省回这口气,去拍其他人的马屁”。

面对王储的不领情,赛沙迪随后大方回应道:“不管怎样,我依旧会为柔王室一家祷告。”

无论如何,柔王储如今已删除有关言论。

这已不是柔王储第一次公开训斥赛沙迪。早前10月份,柔王储曾因赛沙迪称赞首相敦马哈迪为“完美主义者”,而回应道“是你错觉还是痴迷”,认为赛沙迪还年轻,不理解真正的敦马。

