赛沙迪献生日祝福被酸“拍马屁”·柔王储轰“不要打扰我家人” 圣诞节为柔佛二王子的生日，青体部长赛沙迪送上祝福的善意却不被领情，遭柔王储炮轰“去拍其他人马屁”。

（柔佛·新山28日讯）圣诞节为柔佛二王子的生日，青体部长赛沙迪送上祝福的善意却不被领情，遭柔王储炮轰“去拍其他人马屁”。

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青年及體育部长赛沙迪在25日圣诞节当天，透过推特向31岁的柔佛二王子东姑依德利斯献上生日祝福，“东姑依德利斯，生日快乐。臣子（patik）将时常为东姑與东姑家人的幸福祷告。”

然而这则推文却遭到柔佛王储东姑依斯迈炮轰：“请……做你想要做的事。不要打扰我的家人及省回这口气，去拍其他人的马屁”。

面对王储的不领情，赛沙迪随后大方回应道：“不管怎样，我依旧会为柔王室一家祷告。”

无论如何，柔王储如今已删除有关言论。

这已不是柔王储第一次公开训斥赛沙迪。早前10月份，柔王储曾因赛沙迪称赞首相敦马哈迪为“完美主义者”，而回应道“是你错觉还是痴迷”，认为赛沙迪还年轻，不理解真正的敦马。

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Happy Birthday Tunku Idris.

Patik will always pray for Tunku and Tunku family’s wellbeing.



Keep on inspiring! — Syed Saddiq (@SyedSaddiq) December 25, 2018