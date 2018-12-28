元首杯‧分挫隆女昔加末‧森美兰焱鸷2连胜 戴嘉倩与陈瑞清各得13分，昔加末只有一个得分点，陈姵洁“空砍”全场最高22分。

森美兰替补球员卓可慧（中）贡献21分6篮板，图示她力压对方上篮。

（吉隆坡27日讯）森美兰与焱鸷体育俱乐部2连胜，在采单循环赛制的元首杯女子组中占优势。

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焱鸷硬碰甫在第5届大马女篮联赛（MWBL）成立5年夺4冠的昔加末篮协，不过这支柔佛劲旅的队魂彭慧萍与刘佩棋经已转会森美兰，最终焱鸷以56比51险胜。

焱鸷在第二节凭单节17比6的高潮反超前，并以31比24进入中场休息。直到末节剩下2分39秒，陈姵洁跳投得手，昔加末终于反超1分（51比50）。然而，随后黄宝宜与戴嘉倩先后得分稳住阵脚，焱鸷笑到最后。

戴嘉倩与陈瑞清各得13分，昔加末只有一个得分点，陈姵洁“空砍”全场最高22分。

焱鸷有实力抗衡森女

焱鸷看来有能力与森美兰争冠，不过主教练周月娥不敢说己队是热门，她们会全力以赴做到最好。

对阵昔加末赛前，周月娥在受访时表示：“我们引进了很多新援，所以在默契方面要慢慢培养。森美兰又再加强了阵容，我们会尽力。老板当然希望我们拿到最好的成绩。”

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“全部东西都要调整过，因为之前打联赛我们的主力是外援。团队配合很重要，球员们现在还在寻找中。”

早前，森美兰以99比31轻取以18岁以下球员参赛的卫冕冠军吉隆坡。

森美兰第一节仅让对手得2分，半场51比8遥遥领先，三节打完双方分差来到56分。森女5人得分上双，替补上阵的卓可慧得到21分6篮板，三分球5投4中的叶佛仪得到18分。