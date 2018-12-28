紫盟羽球联赛‧大山脚全明星胜沙登‧地不佬挫香妃城得首胜 地不佬以13比8击败香妃城，拿下赛事首胜、而香妃城惨吞2连败；大山脚全明星则以12比5击败沙登，将战绩改写为2胜1负、沙登则1胜2负。

（雪兰莪‧赛城27日讯）在周四的2018/19赛季SS紫盟羽联，地不佬以13比8击败香妃城，拿下赛事首胜、而香妃城惨吞2连败；大山脚全明星则以12比5击败沙登，将战绩改写为2胜1负、沙登则1胜2负。

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在周四的紫盟羽联，大山脚全明星对垒沙登的赛事率先上演，印尼球员利央多在首场男单以3比0击败大马的艾曼，助大山脚先拔头筹，而大马的林敏慧接下来助大山脚再下一城。

不过，沙登在接下来的男双扳回一城，叶家祥与雷声豪以11比8、11比5、11比8击败蔡宇程与威拉约塔姆。

在之后的混双，印尼组合阿格里皮纳与努莱达以3比0助大山脚全明星反击，而法国球员科维在接下来的第二场男单以11比7、11比10、11比5击败王义辉。

另一仗，郑嘉恒在首场男单以3比2击败叶炳宏，让香妃城先拔头筹，但李盈盈接下来在女单以11比7、11比3、8比11、11比10击败泰国的查西妮，助地不佬扳回一城。

之后，泰国的文萨与毕拉纳特在男双以3比1击败大马的吴世飞与诺伊祖丁，让地不佬再胜一场，但香妃城的大马组合黄天赐与叶仪随后在混双以3比2险胜。

而在最后一场男单，地不佬的沙德斯达兰以11比8、11比3、11比2击败苏德志。

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安邦再也依旧谨慎

昨晚，安邦再也在王者之战中以9比6力挫蒲种联军，但是安邦再也并不会因此而掉以轻心，反之会在接下来的比赛中提防甲洞和蒲种。

安邦再也领队何克望昨日在赛后表示，很多人在这场比赛后说安邦再也是夺冠大热门。但是，他说该队依然要脚踏实地，在接下来的比赛中要保持高度警惕，提防甲洞和蒲种联军，因为对手将在下一场迎来新阵容，因此安邦再也不能放松。

安邦再也是目前唯一保持100%胜利战绩的球队，目标是问鼎冠军。

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在这场王者之争中，世界排名第一的桃田贤斗11比8、11比4、11比4战胜香港名将李卓耀。

他赛后表示，对手都在进攻，他学会了如何控制这种类型的球员。