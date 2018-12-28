李存孝：指控减拉大拨款‧“马华为掩饰转移视线” 行动党社青团总团长兼希盟青年团署理团长李存孝指出，可以理解在迂腐强权之下长时间被压抑，人民都想在509后最短时间里看到大马焕然一新，尤其马华非常有责任感，日夜督促希盟替他们收拾所留下的烂摊子。

（霹雳‧怡保27日讯）行动党社青团总团长兼希盟青年团署理团长李存孝指出，可以理解在迂腐强权之下长时间被压抑，人民都想在509后最短时间里看到大马焕然一新，尤其马华非常有责任感，日夜督促希盟替他们收拾所留下的烂摊子。

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“然而，制定策略及落实大蓝图需先拟定优先领域与政策，尤其以人民的需求优先排位。我们得切记，新马来西亚是一个与时并进的理念，并非只是一句口号。马华在位60年默默看着没办法改变的局面，半年内要求希盟立刻做到，我只能说感谢马华对希盟的欣赏和器重。”

他今日发表文告说，谈起拉曼大学学院拨款事件，马华表面上显得十分关心华裔子弟教育前景。实际上，马华才是对华社教育袖手旁观、甚至利用华裔子弟的前途为赌注的恶劣党派。

“1968年，马华曾公开指责独立大学的概念存有政治意图，附和巫统坚决反对设立独大的立场。之后，马华为安抚华社强烈的不满，同年呈上‘设立一所高等学府以抗衡独大之计划备忘录’。这便是拉曼学院的演变由来。由此可见，马华当年成立拉曼学院，政治意图更胜扶持华社教育。”

他说，49年来，拉曼学院培育出的优秀华裔子弟是社会有目共睹且毋庸置疑的事实，而马华表示希盟政府为报复而在2019年预算案删除拉大行政拨款的指控，严重误导民众，也是马华一贯为掩饰自己而企图转移民众视线的奸计。

他说，马华总会长拿督斯里魏家祥口口声声表示政府缩减拨款导致拉大经营艰难，但同时间，卸任马华总会长、信托委员局主席拿督斯里廖中莱位于拉大学府的1000平方呎的办公室则准备着进行装修翻新。