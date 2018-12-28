董总：1200万予62校．独中拨款最迟1月底发 董总主席陈大锦说，教育部将在1月31日之前，发放政府在2019年财政预算案中给予独中的1200万令吉拨款。

（雪兰莪．八打灵再也27日讯）董总主席陈大锦说，教育部将在1月31日之前，发放政府在2019年财政预算案中给予独中的1200万令吉拨款。

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他今日接受星洲日报电访时说，各独中已在上周接获通知信函，以应教育部要求在1月15日之前，注册电子采购系统“eVENDOR”。

属2019年预算案拨款

他说，董总希望教育部能将1200万令吉拨款平均发放给全国60+2所独中，但是最终要依需求发放或平均发放，则交由教育部决定。

“我们是希望1200万令吉除以62，即每所学校获得约19万令吉，资源共享，但是这个只是董总的建议，交由教育部和内阁做决定。”

他说，若教育部能在1月31日前发放拨款，对独中来说势必是个华人新年的“红包”。

陈大锦：独中获新年“红包”

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他呼吁各独中尽快注册“eVENDOR”，以确保教育部能顺利发放拨款。

陈大锦也赞扬教育部在发放华小和华中2018年拨款方面的高效表现，惟他希望教育部能在6、7月发放2019年的华小和华中拨款。

他说，教育部此次透过电子系统，让全国各校统一及同步获得拨款，结束了过往部长及副部长劳师动众到各州宣布拨款的做法，而副教长在脸书公布所有学校与所获拨款数额的做法，也提升了整体程序的透明度。

赞扬张念群快速拨款

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“张念群是在7月份上任副教长，她能在短短4、5个月内快速发放拨款，而且透明和公开，我们感到非常高兴，值得赞扬。

“但是这个是2018年的拨款，我们希望教育部来年可以提早规划，因为很多学校的增建和发展工程在年头展开，最理想是在6、7月发放。”

他也说，到目前为止，董总没有收到任何华小或华中指还未收到拨款的投诉。

副教长办公室：独中发放日期

胥视资料是否完整

另一方面，副教长办公室发言人指出，副教长办公室已联系董总以知会所有独中注册eVENDOR，然而，拨款发放的日期胥视全国独中能否在短时间内呈上所需资料，以让财政部及教育部尽快完成汇款程序。

他说，教育部同时也收集各校的维修项目工程内容、照片和估价单，以及包括银行月结单、银行名字、户头号码和户头名字的汇款资料。