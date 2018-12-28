张健仁：一间获批审核另两间．砂食品工厂准进口白糖 随着希盟政府放宽白糖进口准证，白糖工业遭垄断的情况已被破除；而砂州一间食品加工厂已申请到进口准证，明年起从国外直接进口白糖。

（砂拉越．古晋27日讯）随着希盟政府放宽白糖进口准证，白糖工业遭垄断的情况已被破除；而砂州一间食品加工厂已申请到进口准证，明年起从国外直接进口白糖。

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询及这是否意味着，市面上使用糖为材料的食品价格是否将下调，张健仁表示，这项政策是协助降低制造业者的成本，消费者将会受益。

破垄断直接进口白糖降低成本

国内贸易及消费事务部副部长张健仁透露，自希盟政府落实此政策以来，该部门共接获3份来自砂拉越的申请，已获得批准的食品加工厂是在11月提出申请，而另两间则是在本月中提呈申请。

张健仁今日召开新闻发布会指出，该部门目前正在审核另两份申请书，预计可在这几日或下月中批准，并希望有更多砂州食品加工业者提出申请，减低成本。

他说，随着政府放宽进口准证条例，将有助于食品加工业减低成本，不仅可解决垄断性政策，有助国家经济增长，也让消费者受惠。

他表示，在前朝的政策下，国内食品加工业者必须向国内两三间糖厂购买白糖，这些糖厂还涉及股权分享，即拥有共同股东。换句话说，在我国，白糖生产工业是一项遭垄断的工业。

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向西马糖厂买白糖较贵

他说，砂拉越食品加工厂过去必须向这些西马糖厂购买白糖，即使用量不大，甚至国际糖价已下滑，惟砂州食品加工厂仍需以每公斤2令吉70仙或2令吉80仙价格购买。

张健仁表示，自希盟执政后，其部门属下马来西亚竞争委员会其中一项议程，就是针对各行各业垄断性政策作出调整，首个成果就是白糖进口准证。

他指出，目前国际原糖价格为每公斤1令吉10仙，糖厂加工成本大约介于50仙至60仙。

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这也意味着，在国际原糖价格低靡下，白糖价格每公斤低于2令吉。这对获得白糖进口准证的食品加工业者而言，可节省许多成本。

他说，一旦这些加工厂成本降低，可阻止通膨及减轻人民的生活负担，因为任何垄断政策对国家经济都不是好事，最终受害者将是普罗大众。

“阻止白糖垄断只是一个小开始，希盟政府将继续努力，减少其他领域的垄断政策。”