不堪骚扰跟踪‧印度妇女切断男子阴茎 警方人员说，就在几天前，受害者告诉女方的丈夫，称他喜欢她，导致这对夫妻之间发生争吵。

（孟买28日讯）据当地媒体报道，警方称，马哈拉施特拉邦塔那区的一名妇女，在另外两人的帮助下切断了一名据称骚扰她的27岁男子的阴茎。

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警方说，这起事件发生在26日晚曼帕达地区的南迪瓦里。

警方说，受害者和42岁的女人住在同一个地方，但没有透露他们两人的身分。

据称，她告诉警方，受害者在过去几周内骚乱并跟踪了她。

警方人员说，就在几天前，受害者告诉女方的丈夫，称他喜欢她，导致这对夫妻之间发生争吵。

然后，该女子决定向受害者报复，并找来2名男子，Tejas Mhatre（22岁）和Pravin Kenia（25岁）的帮助。

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在星期二晚上，她把受害者叫到了一个废弃的地方，当他到达那里时，该2名男子殴打他，并且该女子切断了他的阴茎。

警方称，受害者伤势严重，被人带到一家医院接受手术治疗，目前病情稳定。

在接到他的投诉后，警方逮捕了这名女子和协助她的2名男子。

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他说，这三人都被警方拘留四天，以作进一步的调查。