击退63支世界辩手精英‧世中辩隆循中夺冠军 由马来西亚青年团结运动总会（青团运）主办的2018世界中学生辩论公开赛（世中辩）圆满落幕，吉隆坡循人中学勇夺冠军，世中辩常年杯也将由该校保管。

来自吉隆坡循人中学的队伍勇夺2018世界中学生辩论公开赛（世中辨）冠军。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也27日讯）由马来西亚青年团结运动总会（青团运）主办的2018世界中学生辩论公开赛（世中辩）圆满落幕，吉隆坡循人中学勇夺冠军，世中辩常年杯也将由该校保管。

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青团运总会长祝伟文在闭幕与颁奖典礼上致词时表示，辩论比赛绝对不是正反两方、胜或负、赢或输而已，它还需要辩手们了解与分析课题、收集相关资料、结合团队的观点、呈现论点、批判谬误、捍卫自己的立场、乘机反击对手的论点。而对于观众来说则可以从正反方辩手中的论述中认清矛盾，辨别是非，产生更多的逻辑思考空间。

他指出，是次赛事主题为世界巅峰交汇，精英辩动全球，辩题涵盖思考人生哲理、探讨历史文学、解析大马政策、传递社会关心、研究科技议题、洞悉人际关系、掌握国际局势、思量教育前景、反思世界华人议题。

祝伟文说，非常难得64支来自世界各地的辩手精英们，经过了6天的赛事产生思想交锋。他对台前幕后所有工委的努力表示感激，也因世中辩的宗旨正是吻合了青团运培育未来青年领袖的目标，他呼吁年轻的辩手与工委们成为青年工作的一份子，加入青年组织，积极学习、坚持信念，勇于追逐梦想。

是项赛事联办单位包括泰莱大学、泰莱华文学会，海鸥集团为主要赞助商，Go Xuan电台为媒体合作伙伴，并获得教育部的支持。

出席闭幕与颁奖礼的包括筹委会主席黎祖维、总策划林碧芬、泰莱大学华文学会顾问老师梁文狄和李诗语、世中辨宣传大使兼Go Xuan主持人曾耀祖。