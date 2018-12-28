巴基斯坦欠中国巨债‧20年需还1660亿 这份报告也披露当时要投资中巴经济走廊计划500亿美元到620亿美元，实际投资额只有当初宣布投资额的一半。

（新德里28日讯）根据巴基斯坦官方报告显示，巴基斯坦将在20年内向中国支付近400亿美元（约1660亿令吉），以偿还参与中巴经济走廊计划的债务和利息。

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巴基斯坦“论坛快报”（Express Tribune）引述巴国规划与发展部的报告说，由于参与中巴经济走廊计划，巴基斯坦必须在20年向中国国营企业偿还债务和利息共计398.3亿美元。

这份报告也披露当时要投资中巴经济走廊计划500亿美元到620亿美元，实际投资额只有当初宣布投资额的一半。

中国透过“一带一路”计划大举向参与国家提供贷款与基础建设援助，有批评认为，这些国家陷入中国设下的钜额债务陷阱，且藉著债权控制这些国家的政经走向。

此外，国际货币基金和美国也对巴基斯坦参加“一带一路”旗舰计划的中巴经济走廊，因而积欠的债务表示担忧，要求巴基斯坦必须提供包括参与中巴经济走廊在内，而向中国贷款项目的细节，否则无法金援巴基斯坦。

因为积欠中国钜额债务，巴基斯坦已18次接受IMF纾困，目前寻求80亿至120亿美元资金；IMF正在与巴国谈判并进行审查，预计明年1月会有结果。（中央社）