琼海港澳台海外青年考察寻根团．20马青年晤琼海市亲人 马来西亚琼海同乡联谊会青年团团长黄居安说，该会挑选出20名琼海籍青年组成最大代表团，连同香港、澳门、台湾、新加坡、印尼、日本和纽西兰等7个国家与地区共54名琼海籍青年，参与了本年度的海南省琼海市国庆考察寻根联谊活动。

20名来自大马的琼海籍青年回乡寻根，与居住在琼海市的亲人见面。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也27日讯）20名大马琼海籍青年在“2018琼海港澳台海外青年国情考察寻根联谊活动”中回乡寻根，与居住在琼海市的亲人会面。

广告

马来西亚琼海同乡联谊会青年团团长黄居安说，该会挑选出20名琼海籍青年组成最大代表团，连同香港、澳门、台湾、新加坡、印尼、日本和纽西兰等7个国家与地区共54名琼海籍青年，参与了本年度的海南省琼海市国庆考察寻根联谊活动。

他今日发文告指出，多数参与的青年都是第一次回乡，该会在琼海市政府的协助下，联系了青年当地的亲人，并安排他们回到自己的老家，与亲人相聚，以了解自己的由来，明白先人如何冒着生命危险，飘洋过海来到南洋。

“做人的根本，就是要知道自己的由来，了解祖辈过去的经历和自己当下的足迹，才明白一个人和家族的成长和发展的意义。”

他说，参与者在活动中也参观了红色娘子军纪念园、槟榔谷、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、中国（海南）南海博物馆和海桂学校等。

“他们还到三亚参观宋城千古情，前往文昌参观宋庆龄的故居，也到海口参观澜湖冯小刚电影公社等，让青年体验中国动车的前卫科技技术。”

他说，该会正在招募新会员，有兴趣的琼海人可透过脸书：“马来西亚琼海同乡联谊会青年团”、电邮：[email protected]，或WhatsApp：019-3373500联系该会。