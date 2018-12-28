刘华才：不容极端言论．“认同逮捕阿兹旺丁” 民政党主席拿督刘华才博士认同警方采取行动，逮捕发表“攻击警局”言论的马来联盟（JMM）主席阿兹旺丁的做法。

（吉隆坡27日讯）民政党主席拿督刘华才博士认同警方采取行动，逮捕发表“攻击警局”言论的马来联盟（JMM）主席阿兹旺丁的做法。

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刘华才发表文告说，在509大选改朝换代后的新马来西亚理应是谈论和谐与团结的国家，任何的宗教与种族极端言论，都不应该在这片国土上再有立足之地。

“百年兴都庙骚乱事件很明显是由于寺庙、发展商及州政府之间的土地争议所引起，不涉及种族和宗教。民政党绝不允许任何人利用种族和宗教课题来分裂国家。”

他强调，民政党对于此兴都庙土地风波的立场明确，即这座具有百年历史的兴都庙必须被保留。

另一方面，针对伊斯兰党青年团号召在新年元旦举行快闪集会，抗议希盟政府没兑现大选承诺一事，他也表态民政党不认同举办这样的集会。

不认同通过集会表达不满

“难道大马已成为集会国度？我们认同希盟政府在上台后的表现欠佳，很多大选承诺都一再跳票，但是我们坚持不认同通过集会来做为表达不满与抗议的手段，而且事实也证明集会对于改变现实情况并起不了多大帮助，也解决不了问题。”

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刘华才说，做为一个负责任及提供解决方案的独立政党，民政党已经成立一支工作队来拟定建议书，协助国家推动经济发展。