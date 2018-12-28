伊党：促瓦达辞职．“没做好本份无关肤色” 伊斯兰党总秘书拿督达基尤丁表示，该党促请首相署部长瓦达姆迪辞职，与对方的肤色无关，而是因为他没有扮演好掌管国民团结与社会和谐事务部长的角色。

（吉兰丹．哥打峇鲁27日讯）伊斯兰党总秘书拿督达基尤丁表示，该党促请首相署部长瓦达姆迪辞职，与对方的肤色无关，而是因为他没有扮演好掌管国民团结与社会和谐事务部长的角色。

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达基说，伊党可以接受瓦达姆迪被其他印度领导人取代，只要他们能有效地履行职责。

“我们敦促他辞职，并非因为他是印裔领导人，而是因为他没有履行好职责。”

达基今日于市内探访72岁的前国足门将阿旺伊沙后，针对上述课题这么表示。

他强调，该党并非种族主义，因为换做是其他人，如果对方不能有效地履行职责，我们也会要求他辞职。

此前，反对党指瓦达姆迪在处理《消除一切形式种族歧视公约》（ICERD）的课题上破坏国民团结，应该引咎辞职。

达基说，该党认为首相敦马哈迪有必要重新审视及评估瓦达姆迪的表现，以免种下祸根，破坏国民团结。

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“瓦达姆迪无法提出具体的团结国民的计划，而今，有约30万人签署要求瓦达姆迪卸下首相署部长一职的请愿书，其实已证明瓦达姆迪的失败。这已非种族主义的问题了。”

另一方面，也是大马足总署理会长的达基，吁请青年及体育部长赛沙迪关注国家退役运动员的福利，特别是卧病者，他们需要援助。