EPF电子服务i-Akaun‧使用率第三季增83% 雇员公积金（EPF）电子服务i-Akaun在2018年第三季度的使用量，从去年同期的604万次飙升83.45%至1109万次。

（吉隆坡27日讯）雇员公积金（EPF）电子服务i-Akaun在2018年第三季度的使用量，从去年同期的604万次飙升83.45%至1109万次。

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雇员公积金局副首席执行员（营运）拿督莫哈末纳因今日发表文告指出，该机构的电子和自助服务渠道继续录得令人满意的成长，使得民众透过服务柜台处理事项的情况减少。

他说：“这符合我们的目标，即让不少于80%的会员使用我们的自助服务渠道。”

莫哈末纳因表示，为了满足不断变化的网络需求，雇员公积金局也将引入更多的网上接触点改革，特别是电子提款服务，让会员能够拥有更快捷和便利的提款方式。

他补充，今年第3季度的提款申请批准，也从去年同期的57万6836次增加6.93%、达61万6835次。

退休咨询柜台访客增40%

无论如何，会员的提款数额则从去年的1168万令吉略减至1152万令吉。

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截至9月为止，雇员公积金局的会员人数达1409万1141人，其中719万6502是活跃会员，新注册会员则有13万8376人。

数据显示，今年第3季度的新雇主注册单位，也从去年同期的1万6065个增加10.74%、达1万7791个，雇主注册总单位则为50万4090个。

随着会员人数的增加，雇员公积金局在第三季度收到的款额也增加了11.56%，从去年同期的151.6亿令吉增加到169.1亿令吉，累计存款达7.8559兆令吉，较去年同期的7.1597兆增加9.72%。

此外，雇员公积金局在全国设定的28个退休咨询服务（RAS）柜台，也获得大量的访客增长，从去年同期的1万3331人增加39.97%至1万8660人。

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莫哈末纳因说：“我们很高兴看到退休咨询服务取得了令人鼓舞的进展，我们相信它将成为雇员公积金局转变为咨询型组织的关键驱动因素之一。”