澳洲热浪持续‧西澳气温将高达摄氏49度 澳洲气象部门昨（27日）预计，西澳洲的气温会高达摄氏49度，比澳洲历来最高气温纪录只低约2度。

（图：网络照片）

圣诞节之后，澳洲热浪持续。

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澳洲气象部门昨（27日）预计，西澳洲的气温会高达摄氏49度，比澳洲历来最高气温纪录只低约2度。当局已向全国发出火灾、健康和空气质素危险警告。

气象局预报称，西澳皮尔巴拉地区的马布尔巴（Marble Bar）和潘纳旺尼卡（Pannawonica）将达摄氏49度高温，仅低于1960年南澳的乌德纳达塔机场录得摄氏50.7度高温纪录；马布尔巴昨晨气温已达到摄氏43.4度。

澳洲东部亦迎来高温。悉尼市中心周六及周日预计有摄氏32度及摄氏34度，悉尼西北面的达博市达到摄氏42度。南澳洲奥古斯塔港（Port Augusta）和库伯佩迪（Coober Pedy）分别有摄氏41度及46度高温。当局前日指出，南部气温较平均高摄氏10度至14度。

澳洲当局早前已提醒厄尔尼诺现象正在太平洋形成，为澳洲大部份地区，特别是东南部带来温暖及干燥天气。（香港明报）