车内仅穿内裤被发现‧网传2男同志被殴 据悉，这则长1分钟36秒的视频今早在社交媒体包括脸书、推特等狂传，其中1名上传该则视频的网民推特已有超过18万个浏览率，甚至已被分享了超过6700次。

努曼（左一）在人权代表律师阿兹兰（左二）及2名友人陪同下，针对网传2同性恋者疑搞车震被人发现后遭围殴视频，前往警局报案。（图：星洲日报）

（吉隆坡27日讯）网传2名男子被人发现赤裸上身，仅穿内裤的视频，甚至还被人殴打，引起网民议论纷纷。

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据悉，这则长1分钟36秒的视频今早在社交媒体包括脸书、推特等狂传，其中1名上传该则视频的网民推特已有超过18万个浏览率，甚至已被分享了超过6700次。

根据视频，两名男子坐在轿车内，当时两人身上仅穿着一件内裤，结果被一群疑似保安人员的人士发现后，上前打开车门，命令两人立即穿上衣裤后，再将两人拉出车外。

视频并没有拍到殴打画面，但期间有一段是拍摄者移开画面，而当画面回到2名受害者身上时却发现其中1人的口部有血迹。

捍卫LGBT团体报案

针对上述视频，来自捍卫LGBT（同性恋者、双性恋者与跨性别者）权益组织的3名代表在一名人权代表律师阿兹兰的陪同下，于今午4时到金马警区总部报案。

捍卫LGBT团体PELANGI主席努曼透露，他是于昨晚收到视频，并指出视频中的2名受害者是巫裔，他们被指在车内搞同性恋“车震”，而遭一群巫裔男子围殴。

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他强调，这已经不是第一宗同性恋族群遭暴力对待的案件，而这种暴力行为已构成仇恨犯罪，这全都是因为那些无法接受同性恋者的社群所造成。

“我报案促请警方介入调查此案，以捉拿殴打2名受害者的嫌犯，同时为受害者和双性恋及跨性别（LGBT）社群提供安全保护，以免他们受到他人攻击。”

人权律师：不应滥用私刑

另外，人权代表律师阿兹兰指出，他是于今早才观看了这则视频，并指出虽然两名男子有错在先，但民众也不应该滥用私刑，而是应该将两人交由宗教局或警方来处理。

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他指出，截至目前为止，他还不知两名受害者的身份，而受害者到现在都没现身报案，不排除对方因害怕而没报案的可能。

据悉，这起事件相信是在雪州巴生加埔的某住宅区发生，唯网民并没透露案发时间及正确地点。