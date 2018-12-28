天灾管委会：视频引恐慌．龙运超级退潮非海啸前兆 近日社交媒体流传一个1分钟37秒的视频，声称瓜拉龙运出现大退潮的现象。

（登嘉楼．瓜拉登嘉楼27日讯）社交媒体流传一个龙运出现超级退潮现象的视频，另有语音留言指这个现象或许是大海啸来临的前兆，引起民众感到担心及惊慌。

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不过登州天灾管理委员会秘书处主任仄阿当对马新社表示，龙运的确出现超级退潮的罕见现象，不过民众不需要担心，因为当局早就知道会出现这个现象。

“马来西亚测量与图测局（JUPEM）及水利灌溉局根据之前的大涨潮现象，已预测到会出现这次的大退潮。”

他说，之前曾发生大涨潮，掀起的海浪高达2.7公尺及2.8公尺，所以这次在龙运发生的情况是自然现象，与邻国印尼的海啸无关。

他促请民众停止转发有关视频及语音留言，因为这样只会引起社会大众恐慌。

“我们应该让相关的部门，包括气象局、水利灌溉局及马来西亚测量与图测局进行观察及监督的工作。”

近日社交媒体流传一个1分钟37秒的视频，声称瓜拉龙运出现大退潮的现象。

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同时，也有一个34秒的语音留言劝请龙运的居民提高警惕，因为有关大退潮可能与海啸有关联。