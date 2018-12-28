益生菌改善免疫力 良好的消化健康对维持强健的免疫系统很重要，因为大约80%的人体免疫系统是集中在肠道内，同时它也是身体抵抗感染的第一道防线。

良好的消化健康对维持强健的免疫系统很重要，因为大约80%的人体免疫系统是集中在肠道内，同时它也是身体抵抗感染的第一道防线。

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遗憾的是，很多马来西亚人忽略了消化系统健康的重要性。这可从卫生部2017年健康情况统计数据中看出来。国大医药中心（PPUKM），Canselor Tuanku Muhriz医院的专科医生和肠胃科专家Dr Raja Affendi副教授说，“消化系统疾病是私人医院住院的第四主因，政府医院住院的第七主因，以及政府和私人医院的第六主要死因。”

益生菌和免疫力

益生菌是‘好’的细菌，它构成了人体内微生物群，即肠道菌群的一部份。除了健康的生活方式，维持好菌和坏菌之间的适当平衡很重要，以保持良好的肠道健康和改善免疫力。

益生菌如Lactobacillus和Bifidobacteria能助这种平衡一臂之力，因为益生菌能对宿主的免疫系统产生积极的影响，并且可以有效地抵抗个人免疫系统异常所引起的疾病。

Dr Raja Affendi副教授指出，“益生菌可在肠壁上形成一道保护屏障（阻止有害的微生物轻易地侵袭黏膜屏障），帮助你的免疫系统，并调节免疫系统对有害的外来威胁的反应。”

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早期有关益生菌如何通过调节细胞因子的产生影响免疫力的初期研究为科学家们提供了振奋人心的结果。细胞因子是由体内细胞分泌的蛋白质，包括了干扰素（可防止病毒复制）和白细胞介素（可帮助调节免疫反应）。

“益生菌可能影响免疫系统。首先，益生菌通过激活免疫细胞，如防止感染的吞噬细胞。其次，它们帮助防止免疫系统的过度反应。这被认为可能是抑制在炎症性肠病（IBD）、过敏和自身免疫性疾病等一连串炎症中所见到的机制，”他如此表示。

他补充说，作为抗炎活动的主要机制包括了抑制引起炎症的细胞因子，如：

●白细胞介素-6（IL-6），可支援免疫系统或成为炎症的来源[1]，

●白细胞介素-8（IL-8），在炎症性肠病，IBD的发展中起到重要的作用[2]因此，益生菌可对我们的免疫系统产生多种不同的影响。有研究显示，益生菌是如何调节我们的免疫系统，进而强化免疫力以对抗由于免疫系统受损（或异常）所引起的疾病。

来看看国际情况

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全球有关益生菌的研究显示，益生菌和免疫力存在着正面的相互关系。在欧洲，一项关于日间托儿所的儿童的研究显示，每天定期补充Lactobacillus有助降低这些儿童的上呼吸道感染的风险[1]。另一项关于美国健康成年人在接种流感疫苗后，每天服用Lactobacillus的研究显示，比起那些没有食用益生菌的健康成年人，前者的免疫反应获得加强[1]。纽西兰的一项研究显示，每天服用益生菌将有助于减少精英橄榄球运动员受疾病感染的持续时间和发病率[2]。

Dr Raja Affendi解释说，“这显示，益生菌能够帮助我们的免疫系统应付感染，特别是那些通过黏膜传播的病毒，如流感病毒。由此可以推断，经常食用Lactobacillus潜在地有利于更好的免疫反应。”

本土的益生菌研究成果

Dr Raja Affendi副教授与他的研究小组去年进行了益生菌的研究，并从当地参与研究的对象中发现了正面的效果，即乳酸菌饮料中所含的Lactobacillus acidophilus和Lactobacillus paracasei菌株对研究对象的健康有助益。

该项研究发现在便秘型过敏性肠综合症研究对象和健康的研究对象的身上显著的IL-6和IL-8水平下降结果。同样的正面反应也出现在健康的研究对象的身上。另一个重要的循环细胞因子，肿瘤坏死因子（TNF）-α水平也下降。在血液中释放的化学物质TNF-α，通常与许多急性和慢性炎症疾病，包括癌症。

相同的研究也发现，消化系统健康状况也有改善，包括：

●肠道输送时间–即食物从口腔通过消化道并以粪便形式排出体外所需的时间，减少多达33%（介于5-15小时）

●96%的研究对象表示便秘症状有显著改善

●45%的研究对象表示缩短了如厕时间

●36%的研究对象表示如厕时更轻松

●31%的研究对象表示粪便变得较软

健康的生活方式

然而，Dr Raja Affendi副教授也提醒说，人们不应只依赖益生菌来维持消化系统的健康。他建议说，人们应坚守基本的生活方式原则，即实践健康的饮食习惯、持之以恒的运动、维持充足的睡眠，以及适当地舒缓压力。

他说，“若你真的要降低疾病的风险，以及要确保你的健康和幸福生活不受到撞击，养成健康的生活方式就是黄金标准。”

Dr Raja Affendi Raja Ali副教授是马来西亚国大医药中心（PPUKM）的一名专科医生和肠胃科专家。专家并没有为任何品牌或产品作代言。请联络03-56323301以获取其他详情。

本文是由VITAGEN维他精消化系统健康计划所提供。