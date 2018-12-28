永利侵权风波结果未明‧云顶前景仍看好 云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）美国赌城项目涉嫌抄袭风波而遭起诉，另一计划陷入风险，不过达证券对公司前景保持看好，在裁决出炉前维持财测不变。

（吉隆坡27日讯）云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）美国赌城项目涉嫌抄袭风波而遭起诉，另一计划陷入风险，不过达证券对公司前景保持看好，在裁决出炉前维持财测不变。

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如败诉是大惊吓

达证券表示，如果云顶在这场官司中抗辩失败，对市场而言是非常大的负面惊吓，因为很难相信这项计划的顾问和设计师团队竟无法鉴定计划可能涉及侵权。

云顶属下拉斯维加斯名胜世界（Resort World LasVegas）是拉斯维加斯最大的亚洲主题名胜计划。

股价回升

云顶发文告表示，会在1月14日或之前就此作回应，云顶股价周四在大市扬升下应声回扬。

云顶周三傍晚发文告表示正月中就遭起诉事回应，周四股价一度上涨11仙，至最高6令吉13仙或1.83%，闭市报6令吉零9仙，起7仙。云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）股价涨2仙，至2令吉97仙。

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云顶集团旗下的云顶香港股价涨7.5%，创下逾两年最大涨幅。

达证券指出，虽然云顶集团流年不利，继20世纪霍士主题乐园风波后，如今再有永利侵权风波，但相信股价所遭受卖压是过度了。

美国著名赌场集团永利渡假村（Wynn Resorts）认为拉斯维加斯名胜世界外观抄袭拉斯维加斯永利（Wynn Las Vegas）和万利酒店（Encore），12月21日提出5项商标侵权和不正当竞争诉讼。

永利进而要求禁止拉斯维加斯名胜世界使用属于该公司的商品外观，摈除任何侵权的材料或物品，并要求使用侵权的颜色和建筑物的赔偿。

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拉斯维加斯名胜世界由保罗仕文（Paul Steelman）的绘测行设计。

达证券对上述法律诉讼持保留意见，云顶于2013年以3亿5000万美元从博德赌业（Boyd Gaming）购过半途搁置的Echelon计划。Echelon基金已在产业西南方局部建酒店和停车间，将并入新计划中。

裁决出炉前财测不变

达证券等候该诉讼的最后裁决，对2018至2020财测不变，2018和2019财年净利预料分别为25亿3600万令吉和19亿6900万令吉。

拉斯维加斯名胜世界首阶段工程预计2020年杪开始，达证券预期倘若法庭发出施工禁令，那么计划可能展延。无论如何，达证券维持“买进”评级，目标价为8令吉80仙。