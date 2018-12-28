气象局：月中到过年 . 雨多防灾 明年约一月中至农历新年期间，砂拉越尤其是南区预料有连绵豪雨

消拯员检查快艇引擎，并安装在救援艇上，一旦接获发生水灾的消息，即可在短时间内出动。

（古晋27日讯）明年约一月中至农历新年期间，砂拉越尤其是南区预料有连绵豪雨，各救灾单位已经做好面对水灾的准备。同时，砂气象局也将密切关注降雨量，必要时将发出警告。

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各救灾单位在砂灾难管理与拯救委员会的领导下，自上个月已经展开水灾救灾工作准备。



随<7740>东北季候风吹起，砂气象局局长黄德强表示，在明年约1月中至农历新年期间，砂拉越特别是南区，预计会有连绵豪雨，而目前当局也密切留意降雨量。



黄德强接受星洲日报记者访问时说，当局全天候监督气候改变，若侦测到有豪雨或长命雨，将会尽快发出警告。



不过，黄德强称，近两周则因为西北风的关系，导致本地降雨量较少。然而，这种情况只会持续到明年1月中左右。



“但是，砂州西部即古晋及泗里街一带在这段时间（西北风吹起时间）的下午及傍晚仍会有局部雷雨，北砂则较少。”



询及何时会大涨潮时，黄德强则称当局仍未有最新的相关资料。若本地受到大涨潮与豪雨夹击，则有可能发生水患，需格外留意。



