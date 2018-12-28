主页
地方
砂拉越
课题时间轴

气象局：月中到过年 . 雨多防灾

2018-12-28 11:39

气象局：月中到过年 . 雨多防灾

明年约一月中至农历新年期间，砂拉越尤其是南区预料有连绵豪雨
消拯员检查快艇引擎，并安装在救援艇上，一旦接获发生水灾的消息，即可在短时间内出动。

（古晋27日讯）明年约一月中至农历新年期间，砂拉越尤其是南区预料有连绵豪雨，各救灾单位已经做好面对水灾的准备。同时，砂气象局也将密切关注降雨量，必要时将发出警告。

广告


各救灾单位在砂灾难管理与拯救委员会的领导下，自上个月已经展开水灾救灾工作准备。


随<7740>东北季候风吹起，砂气象局局长黄德强表示，在明年约1月中至农历新年期间，砂拉越特别是南区，预计会有连绵豪雨，而目前当局也密切留意降雨量。


黄德强接受星洲日报记者访问时说，当局全天候监督气候改变，若侦测到有豪雨或长命雨，将会尽快发出警告。


不过，黄德强称，近两周则因为西北风的关系，导致本地降雨量较少。然而，这种情况只会持续到明年1月中左右。


“但是，砂州西部即古晋及泗里街一带在这段时间（西北风吹起时间）的下午及傍晚仍会有局部雷雨，北砂则较少。”


询及何时会大涨潮时，黄德强则称当局仍未有最新的相关资料。若本地受到大涨潮与豪雨夹击，则有可能发生水患，需格外留意。

 

文章来源：
星洲日报／砂拉越．2018.12.28

 
广告
你也可能感兴趣...
 


广告



其他新闻

评论

当您提交时，您等同于同意了Mollom用户私隐政策