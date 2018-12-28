发股及现金‧KRONO科技7500万买Sandz方案 KRONO科技（KRONO,0176,创业板科技组）通过发股和现金方式，以7500万令吉收购新加坡的资讯科技基建方案及管理资讯科技服务公司——Sandz方案（新加坡）公司的全部股权，扩大在东南亚的涉足。

（吉隆坡27日讯）KRONO科技（KRONO,0176,创业板科技组）通过发股和现金方式，以7500万令吉收购新加坡的资讯科技基建方案及管理资讯科技服务公司——Sandz方案（新加坡）公司的全部股权，扩大在东南亚的涉足。

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卖主成最大股东

发股收购也让Sandz方案卖主成为该公司最大股东。

该公司发文告指出，向DesertStreams投资公司收购上述股权，并以发行最多1亿2356万5754股，每股定价56.65仙新股及现金500万令吉支付。

一旦落实上述收购，卖方DesertStreams投资将持有公司扩大资本后的23.65%股权，成为该公司大股东。

该公司表示，新收购公司业务与公司现有业务可相辅相成效益；Sandz方案（新加坡）在菲律宾及中国设有公司，后者尚未开始营业。

卖方也担保Sandz方案（新加坡）2019财政年的盈利可达150万美元。

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收购完成后，该公司的股本将从目前的3亿9880万9546股，增加至5亿2237万5300股，或增加至2亿零60万897令吉。