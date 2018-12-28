柯昌兰：爷爷 . 艾莎很困惑 记得视频中小女孩艾莎问93岁的老人，你为什么还要工作？

记得视频中小女孩艾莎问93岁的老人，你为什么还要工作？老人微笑回答说：那是因为我希望能纠正我的过去，或因为我造成的错误，重建国家，以及当前的状况。

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影片中当老人被小女孩问及“爷爷您对马来西亚有什么期盼？老人在回答问题时开始哽咽抽泣：我的希望是，马来西亚能由更好的政府治理，爷爷已经老了，90多岁了，时日无多，但我会尽全力，跟伙伴们携手，重建我们的国家马来西亚。



小女孩看着抽泣的老人，然后给他一个拥抱。



7个多月前，站在5年一次的十字路口，踌躇于烂苹果的选择时，有不少人为着爷爷的“希望在有生之年纠正自己过去的错误，重建马来西亚”这句话，以选票拥抱他。



后来呢？



后来马来西亚变天，国阵倒台，爷爷与他的伙伴们，手拉手入主布城啦。



新政府上台后，国人满怀期望，新政府能把握改革的契机，建立“新希望的马来西亚”。

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7个多月，当然不能算是段很长的日子，而你犹沉浸在爷爷“希望在有生之年纠正自己过去的错误，重建马来西亚”的那种胸怀家国情感之中。



百废待兴，新政府起步艰难，承诺一再跳票和一再U转时，大家都说，多给新政府一些时间，来兑现宣言和承诺。



可是，政治改革和政治博弈比起来，显然领袖们更专注于后者。



在巫统领袖与国会议员掀起“跳槽风”的一片政治青蛙蛙声中，爷爷独排众议说，若土团党或希盟拒绝前巫统领袖或国会议员加入，等同于拒绝选民支持，因为巫统在乡村地区仍有影响力。

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这种被视为谋杀民主而被卑视的“政治青蛙”，却因在政台市场“有价”，而被爷爷宽容接纳、收编。



是因为识时务者为俊杰，通机变者为英豪？



爷爷说：“不是所有巫统党员都是“坏人”，土团只接受“好人”入党。”然而，巫统的好人与坏人，由谁来定义？当然是爷爷说了算。



希盟的改革议程和初心呢？这岂非违背了人民的委托，让民主变得毫无意义可言？



权倾谈笑变，妙计敛于袖，负手算计天下，心中算谋，几人能看透？



人民不至于天真的以为509政权更迭后，大马人的生活便可以进入童话式的美好，可是社会起码要比以前更开明，更进步，摒弃种族政治和政治论述。



新政府，应以人民的利益出发，真正以民为本。把61年的长城给推倒的是人民力量。



爷爷，艾莎觉得困惑。



（星洲日报。砂拉越。情怀大地。作者：柯昌兰）