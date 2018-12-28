WTA出台保护孕妇政策‧小威表示欢迎 “这太棒了。现在更年轻的女性球员可以想生就生，而不必熬到职业生涯末期再考虑怀孕了。”

（图：法新社）

（阿布扎比28日讯）据外媒27日报道，美国网球名将小威对国际女子网球协会（WTA）新近出台的保护孕妇及伤员的政策表示欢迎。

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“这太棒了。现在更年轻的女性球员可以想生就生，而不必熬到职业生涯末期再考虑怀孕了，”这位23座女单大满贯奖杯得主在接受外媒采访时说。

WTA的新规则变化本月通过了表决，意味着因怀孕或伤病造成长期缺赛后，球员将不会面临处罚。根据新规则，如果球员因为怀孕或者身体原因离开球场，则特别排名的有效期为3年。对于怀孕的球员，起始日期从孩子出生后开始计算。如果球员使用特别排名获得种子席位，那么她将作为“额外种子”在首轮对阵一位非种子选手。“额外种子”并不影响其余种子的排位。回归球场后，球员可在参加的前八站比赛中使用特别排名参与种子排位。

这项新政部份是受小威和阿扎伦卡生育后重返赛场的经历影响而推动的。小威尽管在2017年澳网夺冠，不过在诞下女儿后，当她首次重返大满贯赛事时，她未能获得法网种子席位。（新华社）