蔡裕胜：中国猪制品 . 短期内应禁入口 砂禽畜业公会主席蔡裕胜认同卫生部，严禁将中国猪肉产品带回国的举措

（古晋27日讯）砂禽畜业公会主席蔡裕胜认同卫生部，严禁将中国猪肉产品带回国的举措，以预防在中国爆发的非洲猪瘟传入马来西亚，感染本地猪只。

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他今日接受星洲日报访问时强调，政府必须采取任何可能的举措，阻止这场疫情入侵本地。



蔡裕胜也指出，本地的猪肉都是在本地养殖的，生猪肉不会面对这项问题。但是许多来自中国的猪肉产品则必须小心防范，避免疫情透过产品传入我国。



“一些猪肉产品，如腊肠或腌制的猪肉产品，因为据了解就连养猪的饲料也被检验出非洲猪瘟的病毒。因此，政府千万不可掉以轻心。”



有鉴于此，他支持卫生部发出有关加强管制中国猪肉和猪肉制成品入境的举措。



另一方面，由于农历新年将至，蔡裕胜披露，本地市场上的猪肉，都是在本地养殖，因此不会对猪肉市场带来冲击。反而是一些中国进口的猪肉制成品，则会面对冲击。



“短期内应该禁止中国猪肉制成品进入我国。”