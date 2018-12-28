传哈林沙辖购UEM阳光30% 据传，前玲珑集团执行主席丹斯里哈林沙辖打算向国库控股（Khazanah）收购UEM阳光（UEMS,5148,主板产业组）大批股权，并可能触及强制全面献购门槛。

（吉隆坡27日讯）据传，前玲珑集团执行主席丹斯里哈林沙辖打算向国库控股（Khazanah）收购UEM阳光（UEMS,5148,主板产业组）大批股权，并可能触及强制全面献购门槛。

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若消息属实，这将是国库控股减持IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）和联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）后，降低政府相关公司（GLC）持股的最新动向。

《新海峡时报》引述消息人士报道称，哈林沙辖打算买下UEM阳光超过30%股权；目前，国库控股持股约为66%。

UEM阳光今日微涨1仙，至63.5仙，市值为29亿3000万令吉，若哈林沙辖购买33%股权将涉及9亿6600万令吉。

2017年报显示，UEM阳光拥有发展总值达49亿3000万令吉土地，截至9月底每股净资产为1令吉56仙。

市场此前早已盛传，国库控股正积极物色买家，以减持UEM阳光持股。

此前，国库控股分别脱售IHH医保的14亿股（16%）和联昌集团的6300万股（0.66%），进账84亿2000万令吉和3亿6400万令吉。