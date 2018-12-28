业务回扬 汇率赚益‧成功集团次季亏损缩减 前期因拨备而亏损的成功集团（BJCORP,3395,主板工业产品服务组），在部份业务盈利回扬和汇率赚益提振之下，截至今年10月31日第二季净亏损缩减，从1亿4598万5000令吉降至7104万令吉。

（吉隆坡27日讯）前期因拨备而亏损的成功集团（BJCORP,3395,主板工业产品服务组），在部份业务盈利回扬和汇率赚益提振之下，截至今年10月31日第二季净亏损缩减，从1亿4598万5000令吉降至7104万令吉。

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首半年亏3598万

该公司首半年净亏损报3598万3000令吉，低于前期的1亿8938万1000令吉。

该公司的消费品、服务和产业业务面临剧烈竞争，造成次季和半年营业额分别减少8.96%和5.75%，各报19亿9001万8000令吉和41亿3242万5000令吉。

该公司在文告中说，上年第二季因脱售中国项目而减记1亿5508万令吉，是蒙受1亿5346万令吉税前亏损的主要原因。

现财政年第二季，虽然该公司消费品和服务业务的营收减少，却在关闭亏损店面等撙节措施奏效之下，录得税前盈利。该公司汽车经销业务的同期税前盈利也提升。

相较之下，房产业务营收减少，融资开销却增加，导致第二季税前盈利下滑；博彩业务的同期税前盈利则因派彩率提升而减少。

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至于账面汇率盈亏方面，该公司第二季获得8269万1000令吉赚益，逆转前期的2729万1000令吉亏损。

董事部认为，经济和金融市场展望不明朗，该公司业务将面临重重挑战。