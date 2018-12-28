林晓春财团标得台北双子星‧马顿柏威年不见热络 丹斯里林晓春组成的财团夺下台北双子星联合开发案，投资者对他控制的马顿（MALTON,6181,主板产业组）和柏威年产托（PAVREIT,5212,主板产业投资信托组）反应冷淡，交投不见热络。

（吉隆坡27日讯）丹斯里林晓春组成的财团夺下台北双子星联合开发案，投资者对他控制的马顿（MALTON,6181,主板产业组）和柏威年产托（PAVREIT,5212,主板产业投资信托组）反应冷淡，交投不见热络。

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闭市时，马顿扬1仙，至41仙，共有86万4800股；柏威年产托涨1仙，至1令吉60仙，成交量仅9万零500股。

马顿发文告表示，和香港南海发展公司所组的跨国团队在总投资额超过600亿新台币（约84亿令吉）的台北双子星联合开发案中脱颖而出，预定明年3月签约。台湾媒体报道，这项开发台北车站特定区C1和D1的计划取名“台北CITY ONE”，整体开发时间预估至少5至6年。

根据初步规划，购物中心、办公室和旅馆各占发展项目的40%、47%和13%，而购物中心将由柏威年集团营运，旅馆和办公室则分别交由万豪国际集团和瑞普莱坊（REProKnightFrank）管理