晋汉连5独中 . 明年548新生 晋汉连省5所独中预计明年迎来548名初一新生

（古晋27日讯）晋汉连省5所独中预计明年迎来548名初一新生，学生总人数达到2941名，相较今年的2924名学生总人数有稍微增加。

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星洲日报记者今日向晋汉连省5所独中校长索取截至目前所收集到的学生数据，其中一中新生人数虽比往年下滑，但仍占最多，共有200名新生报读，接着是三中158人、四中95人、石角民立中学50人及西连民众中学45人。



相比今年的533名初一新生，明年的初一新生人数有稍微增加，达到548名。



三中的初一新生和学生总人数再创校史新高，达到158名新生，全校学生总人数也突破600人，达到601人。原本计划开办4班的初一年级，后因学生增加而开多一班，校方声称现阶段可再招收一些学生。



另外，四中继续招收新生，校方目标明年初一新生达100人，目前已有95人报名，相较今年的82名新生来得多。



同时，石角民立中学和西连民众中学的学生总人数也出现上升趋势，其中石角民立中学的学生总人数从今年的204名增至230名，西连民众中学从今年的146名增至170名，此两所学校仍欢迎新生报读，学生人数有望继续增加。