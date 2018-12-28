教部拨939万砂华小 . 较去年多227万5千 全砂168所华小已获得2018年度教育部特别拨款

（古晋27日讯）全砂168所华小已获得2018年度教育部特别拨款，总数为939万令吉，比去年的711万5000令吉增加227万5000令吉。

广告



砂津贴华小董事联合总会会长拿督包章文今日向星洲日报证实，168华小已经收到拨款。



其中晋汉连省有53所华小受惠，拨款数额为330万令吉，为全砂最多的省份。



诗巫省有54所华小受惠，获得276万5000令吉拨款。之后依序是美里及林梦省14所华小获得113万5000令吉、泗里街省27所华小获得88万令吉、斯木省14所华小获得81万5000令吉及民都鲁省6所华小获得49万5000令吉。



砂去年总共有184所华小获得711万5000令吉教育部特别拨款。



包章文表示，教育部自从拨出特别拨款予华小以来，砂华小每年获得的拨款额介于700万至900万令吉之间。



他也吁请所有获得拨款的校董会尽量配合教育部，把款项用在当初申请的项目，在期限内完成并按时提交进展报告。