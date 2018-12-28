新加坡外交部：未接获马新第三通道官方建议书 新加坡外交部说，新加坡尚未接获任何来自马来西亚政府的马新第三通道官方建议书。

柔佛州务大臣奥斯曼沙比安。

（新加坡28日讯）新加坡外交部说，新加坡尚未接获任何来自马来西亚政府的马新第三通道官方建议书。

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外交部今天（12月28日）凌晨针对马来西亚柔佛州务大臣奥斯曼沙比安的谈话发表文告，回复媒体询问。

外交部指出，马来西亚－新加坡依斯干达特区部长级联合委员会（Joint Ministerial Committee for Iskandar Malaysia）是双方检讨马来西亚依斯干达经济合作进展的定期制度化双边平台，委员会计划于2019年1月举行会议。

外交部说，委员会无权讨论与柔佛新山港界相关的问题。

奥斯曼沙比安昨天在哥打丁宜出席活动后的记者会上说，柔州明年有许多大型发展计划要落实，其中州政府将优先兴建马新第三大桥。

根据他说的计划，第三通道将由柔佛士乃－迪沙鲁大道连接一座跨海大桥通往新加坡的乌敏岛。第三通道全长约三公里，预计四至五年完成。