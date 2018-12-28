特别拨款全过账 . 砂174校获逾1019万 朋岭区州议员杨薇讳透露，砂州共174所津贴华小及教会学校

朋岭区州议员杨薇讳表示，砂州174所津贴学校在教育部2018年特别拨款下共获得939万令吉拨款。

（古晋27日讯）朋岭区州议员杨薇讳透露，砂州共174所津贴华小及教会学校，在教育部2018年特别拨款下获得1019万4600令吉拨款，所有拨款已于昨日全数汇入各别学校校董会的银行户头。

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她今日在新闻发布会上透露，根据教育部通知，财政部已批准了华小5000令吉特别拨款，并于昨日由教育部全国同步透过电子转账方式汇入各校校董会的银行户头。



杨薇讳说，在砂州191所津贴学校中，174所学校总共获得1019万4600令吉，大部分为华小，仅6所是教会学校共获得80万4600令吉；至于其余17所学校因未提出申请而未受惠。



她指出，这也是我国首次采取电子转账方式，直接将拨款汇入学校的银行户头，让整个拨款程序更系统化；而不再如过去前朝做法，即铺张等部长或副部长莅临学校，移交模拟支票后还要苦苦等拨款到来。



“希盟政府将兑现承诺为华小拨款，我们的做法是直接透过电子系统转账，不是人到钱未到。”



