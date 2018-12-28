合约飞 股价跌‧前朝概念股惨兮兮 一朝天子一朝臣，509之后越受前朝政府“喜爱”的股项，现在情况就越“悲惨”，伤痕累累的公司从MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组）、德达飞讯（DSONIC,5216,主板科技组）到毕达良（PRESBHD,5204,主板科技组）不等，股价彷如吃了泻药。

一朝天子一朝臣，509之后越受前朝政府“喜爱”的股项，现在情况就越“悲惨”，伤痕累累的公司从MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组）、德达飞讯（DSONIC,5216,主板科技组）到毕达良（PRESBHD,5204,主板科技组）不等，股价彷如吃了泻药。

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MYEG成苦主

MYEG服务核心业务为资讯科技，政府至人民（G2C）及政府／企业方案（GES），业务与政府有关，再加上主席拿督诺拉爱莎曾担任巫统最高理事会成员，在希盟正式执政的短短4天内，连续3天跌停板，股价从2令吉85仙急泄至90.5仙，跌幅达68.25%，市值从93亿令吉锐减至32亿6000万令吉，百亿市值俱乐部成员缘悭一步。

正当市场以为MYEG服务利空因素出尽之时，前副首相拿督斯里阿末扎希被控上法庭，MYEG服务不幸被卷入其中，该股再度跌停板，从1令吉50仙跌至1令吉零5仙，跌45仙或30%。

同样在前朝政府合约受惠下的毕达良（P R E S B H D，5204，主板科技组），也是“难兄难弟”，手持总值35亿令吉国家移民监控系统（SKIN）特许权项目于年杪遭内政部无预警取消，导致毕达良股价短短两天内跌至27.5仙，市值丢失7986万令吉。

毕达良政府合约被取消

毕达良股价大滑，总裁兼首席执行员阿布哈山亦惨遭逼仓，使他的24.30%股权化为乌有，损失惨重。

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交易所数据显示，阿布哈山在大马证券信托（本地）有限公司及安联集团信托（本地）有限公司名下的投资公司，由于填补其个人按金户头仓位而惨遭逼仓，使他失去公司全部股权。

此外，以护照及身份证晶片制造为主的德达飞讯，也无法在这一波“前朝风暴”中幸免，股价跌停板之余，也导致公司债务风险升3级。

MYEG服务加速扩展海外

德达飞讯毕达良积极转型

展望2019，MYEG服务已痛定思痛，加速扩展海外业务，并已攫获数项海外合约，力证本身实力，以期摆脱前朝既定印象。

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目前，MYEG服务海外业务包括孟加拉外劳电子服务与汇款、菲律宾微型贷款及印尼投资业务。

上述3项业务中，MYEG服务表示，基于当地业务亏损，计划逐步减持股权，未来可能仅属于投资业务，相信海外的重头戏当属孟加拉及菲律宾。

至于德达飞讯和毕达良，目前仍在极力改革与转型，无不希冀可以重新出发。