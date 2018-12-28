一旦发生水灾 . 逾2万人随时出动 砂灾难管理与拯救委员会秘书处发言人依斯迈表示，一旦发生水灾，全砂有2万2436名执法人员可立即投入救援工作

一旦发生水灾，消拯人员将使用四驱车，将救援艇运到灾区，展开救援行动。

（古晋27日讯）砂灾难管理与拯救委员会秘书处发言人依斯迈表示，一旦发生水灾，全砂有2万2436名执法人员可立即投入救援工作；同时备有5架直升机、5架无人机、121辆罗里、484辆四轮驱动车、328艘船只及101辆救护车待命。

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他指出，该会乃至各有关当局在应对雨季所可能发生的水灾问题上已做好充足准备，以便能在灾害发生时从容面对。



据悉，目前砂灾难管理与拯救委员会已加强人员、后勤设施及疏散中心。



依斯迈接受访问时说，目前该会将密切留意砂各区河流，如砂拉越河、拉让江及峇南河等水位情况。



此外，他指，自今年11月开始，也已开始在全砂各处设立621个疏散中心。这些中心足以安置19万9065名灾罹。



“砂气象局目前也密切留意砂拉越降雨量，并会在豪雨发生时，提醒民众及各单位注意。”



依斯迈强调，按照过往经历，在水患发生时，一些拯救单位假期也会获冻结，以便能全力投入救灾工作。

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