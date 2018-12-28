玻璃口华小迎新日．新生黑鞋配白袜错了 玻璃口华小举行一年级迎新日报到，一些学生错穿黑鞋配白袜，校方马上加以纠正，促请家长必须根据教育部的最新指南，白校鞋配白袜，黑鞋则配黑袜。

苏贵清：白鞋配白袜，黑鞋配黑袜，家长们不要弄错。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬27日讯）玻璃口华小举行一年级迎新日报到，一些学生错穿黑鞋配白袜，校方马上加以纠正，促请家长必须根据教育部的最新指南，白校鞋配白袜，黑鞋则配黑袜。

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玻璃口华小校长唐观雪今日在会上表示，教育部是在2021年才强制实行黑鞋配黑袜，现在学生依然可以穿白鞋白袜，又或黑鞋黑袜，但不能搭配错误以黑鞋配白袜。

她也说，该校今年共有54名一年级新生，可分2班。从今年开始，该校根据教育部指令实行没有分班制度，从一年级到六年级都没有分班，为免引起家长比较，之前班级的名称也更换了。

此外，她表示，该校学前班还有名额，吁请有意为儿女报读的家长们尽快报名，目前六岁班共有19人，还有6个名额，5岁班21人，还剩下4个名额。

副校长苏贵清也在现场找来2名一年级新生，向出席者讲解正确的校服和校鞋袜子搭配，以及校徽和学生名片的正确缝制位置。