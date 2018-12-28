春节车票机票涨涨涨．游子返乡买票要趁早 农历新年除夕前夕适逢周末，游子可选择提早返乡，从新山往北马各地的巴士票成热销榜首，不少游子选择在周末或周末前夕搭夜班车出发；机票价格则是从年廿六至年廿九一路攀升，部份航班每趟价格几乎突破千元大关，想要购得价格较低的机票就要趁早回乡。

尽管农历新年前夕的车票价格高涨，其价格仍不及飞机票价格高昂，相信仍会有不少人会选择乘搭巴士回返半岛的家乡。（图：星洲日报）

（柔佛．新山27日讯）农历新年除夕前夕适逢周末，游子可选择提早返乡，从新山往北马各地的巴士票成热销榜首，不少游子选择在周末或周末前夕搭夜班车出发；机票价格则是从年廿六至年廿九一路攀升，部份航班每趟价格几乎突破千元大关，想要购得价格较低的机票就要趁早回乡。

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星洲日报《大柔佛》社区报日前走访新山拉庆中央车站（Larkin Sentral）及皇后花园巴士站，发现新春期间从新山往其他州属的巴士票早已开卖，部份游子甚至早在11月期间已前去查询巴士票售卖情况。

据巴士售票员指出，目前热销巴士票的目的地包括霹雳州怡保、槟城及吉打州亚罗士打等地；至于前往吉隆坡的巴士票，则是因为有多家公司都有售卖这条路线，在竞争激烈的环境下，市场反应较慢热。

本报探悉，从新山前往中马及北马的巴士票将会上涨1倍或以上，至于廉价航空的机票价格，则属新山往诗巫的机票价差最明显，新春前夕的价格范围介于269令吉30仙至999令吉31仙之间。

火车票还未开卖

记者当天走访新山中央车站售票柜台后被告知，明年农历新年的火车票尚未开卖，而马来西亚铁道公司（KTMB）客服人员也指出，当局暂未公布明年的火车票开卖日期，民众可浏览马来西亚铁道公司的网站http://www.ktmb.com.my或脸书KTM Berhad，以获知最新售票详情。

新山拉庆中央车站自去年12月设立中央售票系统（CTS）后，长巴公司售票柜台已从今年7月1日起全数关闭，乘客必须到中央售票系统柜台或自动售票机购买车票。

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本报走访售票柜台及自动售票机后发现，当局已开始售卖明年新春期间的巴士票，明年2月1日前往怡保及槟城的车票当中，3趟时间最迟的晚间车票皆已售完。当日所有前往怡保的票价介于54令吉至96令吉40仙之间（共10趟）；往槟城的票价则是介于76令吉40仙至118令吉40仙之间（共6趟）。

至于明年1月31日前往怡保的车票，近乎一半的晚间车票已售完，各时段票价介于54令吉至96令吉40令吉（共12趟）；同日前往槟城的车票仍未见抢购的热潮，各时段票价介于76令吉40仙至118令吉40仙之间（共6趟）。

至于明年2月2日前往怡保的车票，目前已有4趟晚间车票售完，各时段票价介于54令吉至至96令吉40仙之间（共10趟）；往槟城的票价76令吉40仙至118令吉40仙之间（共6趟）。

售票员：北马车票热销

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皇后花园巴士站售票员透露，由于该区的居民的家乡在北马，因此目前的热门目的地，如怡保及槟城的巴士票已所剩无几，前来购买的民众未必能够选购心仪的位子。前往吉隆坡的巴士票则尚有许多选择。

然而，她指出，巴士公司暂不打算在热门路线增加巴士趟次，因不希望司机过度加班。

她说，自从新加坡的新闻指出，从新加坡出发回返我国各州的巴士票售完后，就陆续有不少民众前来询问本地巴士票的售卖情况。

她表示，一些顾客甚至早在10月份前来询问巴士票是否已开卖，但巴士公司是于近两个月才开卖新春期间的巴士票。

她指出，在新加坡工作的人士通常选择在明年2月1日至3日期间，即星期五晚间至新加坡周末假期期间返乡；至于在本地工作的人士，则是选择在明年1月31日至2月1日期间，即柔州周末假期的星期四晚间或星期五返乡。

视情况增加巴士班次

皇后花园巴士站另一家巴士公司柜台售票员指出，该公司自上个月开卖新春期间巴士票以来，明年2月2日从当地前往霹雳州的巴士票最畅销，目前已售出超过了70%的巴士票，其次是槟城及亚罗士打。

她表示，至于明年1月31日及2月3日尚有许多巴士座位未售出，民众可趁早购买。

她说，当地较少人购买在新春期间前往吉隆坡的巴士票，主要是因为有多家公司都在竞争售卖这条路线的车票。

她指出，该公司将会待明年1月份视售票情况，再考虑是否要增加巴士趟次，但往年一般都不会增加趟次。

东马机票涨幅3至10倍

除了巴士票价格上涨，机票价格同样面对颇大的涨幅情况，以新山飞往诗巫为例，机票价格就从明年1月31日（星期四）的最低价格269令吉30仙，一路上涨至明年2月2日（星期六）的最高价格999令吉31仙，相较于平时的每趟94令吉，涨幅达3倍至10倍。单是2月2日（星期六）的机票价格就上涨至604令吉13仙至999令吉31仙。

新山直飞诗巫的航线，在明年1月31日没有晚间航班；2月1日（星期五）的晚间航班则是要价515令吉45仙。

至于从新山飞往槟城的机票价格，明年2月1日晚间的票价则是从平时的64令吉，上涨8倍至520令吉30仙；明年1月31日的晚间票价则是上涨至344令吉30仙。

新山直飞怡保的航线没有晚间航班，民众只能选择在早晨或午间出发，最低票价为284令吉（1月31日；1趟）；最高票价为537令吉（2月2日；1趟）；2月1日及2月3日同样有2趟航班，票价为328令吉，整体涨幅为平时74令吉的4倍至7倍。

至于从新山飞往吉隆坡的航班价格，明年2月1日的晚间票价从平时的54令吉上涨至4倍以上的239令吉21仙；明年1月31日的晚间票价则是上涨至380令吉72仙。

综合从新山飞往诗巫、槟城、怡保及吉隆坡的航线，在明年1月31日至2月3日期间，要属明年2月2日的机票价格最为昂贵，相信游子多数会选择在当天晚间下班后出发返乡。

新春前夕从新山前往国内各州的车票已开卖，前往北马的巴士路线成热销目的地。（图：星洲日报）

为避开售票柜台排队人龙，民众可选择在新山拉庆中央车站的自动售票机购买车票。（图：星洲日报）

根据新山拉庆中央车站的自动售票机显示，新春前夕从新山前往怡保的晚间车票近乎已售出一半。（图：星洲日报）

明年农历新年期间的火车票尚未开卖。（图：星洲日报）

马来西亚铁道公司暂未公布明年的火车票开卖日期，民众受促关注当局的官方网站或脸书，以获知最新售票详情。（图：星洲日报）

新山中央车站售票柜台上仅展示本月份至明年1月份从新山前往新加坡兀兰的火车趟次列表。（图：星洲日报）