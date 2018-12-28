孕妇惊见丈夫和“长发女”共处·原来是男性老友！ 搞笑丈夫以一张“外遇”照片恶搞已有4个月身孕的妻子，不但立即被对方封锁，还需以其他管道澄清，而小俩口逗趣的互动也被疯传。

（森美兰·芙蓉28日讯）搞笑丈夫以一张“外遇”照片恶搞已有4个月身孕的妻子，不但立即被对方封锁，还需以其他管道澄清，而小俩口逗趣的互动也被疯传。

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网友Al Afif周三（26日）于个人推特分享一组照片，并称“我用这张照片恶搞妻子，结果她知道后把我封锁”。

Al Afif 恶搞妻子的图片与对话。（取自Al Afif twitter）

Al Afif在妻子深夜睡觉时，发了一张与拥有乌黑长发“女子”的合照，并刻意让妻子误会自己外遇，结果妻子崩溃回应“不要这样！我不曾背叛你”。Al Afif回复一句“对不起”后，就被妻子封锁了。

根据《星报》报道，知道自己“玩过火”的Al Afif后来透过Instagram，向妻子图文并茂解释道“长发那位是我男性朋友！”。Al Afif表示，“当时我和朋友在嘛嘛档，他恰好做了新造型，也发现他拥有如女人般的秀发”。

Al Afif事后买了巧克力向妻子赔罪，才没有延伸出更多问题。

“长发女子”的真实身分为Al Afif的好友。（图：取自Al Afif twitter）

他的妻子Intan Mardhiah回忆道，“我当时放大照片后发现，穿着紧身衬衫的‘小三’的身型与一头长发，极似女性”，而她为免“祸从口出”所以干脆封锁，要求对方当面对谈。

两夫妻的有趣互动令人会心一笑，他们也没有预料到贴文会引起如此热烈反应，截至今午12时，转载人数冲破4万，也获得超过2万人点赞。

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Al Afif与妻子Intan Mardhiah经常在社交网络放闪（图：取自Al Afif IG）