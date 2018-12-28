自己选择单身生活．陈法蓉：找错郎比孤单更孤单 谈到感情生活？陈法蓉表示不着急，身边也有追求者，是自己选择单身生活...

陈法蓉昨日偕82岁父亲一起出席活动。（图：香港明报）

（香港28日讯）陈法蓉昨日偕父亲出席摄影展开幕活动。她透露一直有参与主办单位的扶贫和探访活动，下月也会到泰北探访山区孩童。她表示近年不想太忙，想参与多些慈善工作和陪伴家人，工作安排待搞完慧妍雅集慈善晚会再算，“爸爸已82岁，很健康，经常去旅行，自己有时与他走山也跟不上，见到他那么壮健也很开心”。

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谈到感情生活？陈法蓉表示不着急，身边也有追求者，是自己选择单身生活，“要小心选择，找错郎比孤单更加孤单！（父亲没催婚？）没有，他已经好开心；其实单身或多少个人一起生活也可以很开心，像今年圣诞节有班好友与我一起欢度，节目丰富，完全不感孤单”。

“有缘一定会见到”

朋友有否介绍男生认识？陈法蓉透露试过有朋友瞒着她带了一名男生吃饭，令她很尴尬，朋友知道她不喜欢及一定会拒绝，就不再介绍。她说感情随缘，有缘一定会见到。（香港明报）