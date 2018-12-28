华为收入料年增21%‧“不公平把我们逼向世界第一” 华为昨日发表新年贺辞称，2018年预计销售收入1085亿美元（约4521亿令吉），年增21%，“不公平把我们逼向世界第一”。

中美贸易战目前暂时休兵，但“围剿”中国电讯设备巨头华为公司的行动却持续不断。最新消息称，美国总统特朗普最快在下月签发行政命令，将禁用华为及另一中国电讯设备商中兴产品的范围，扩大到所有美国企业。而华为昨日发表新年贺辞称，2018年预计销售收入1085亿美元（约4521亿令吉），年增21%，“不公平把我们逼向世界第一”。

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路透社引述3位分别来自电信业及政府部门的不具名人士透露，特朗普有意以“国家安全紧急状态”为由，最快在明年1月便发布行政命令，授权商务部阻止美国企业购买“有严重安全疑虑的外国设备”；其中一名消息人士表示，该命令内文虽不太可能直接提到华为和中兴，但是商务部会以限制这两家企业的前提来执行。

特朗普将签行政命令 对华为影响微

该行政命令已经过逾8个月酝酿，其最早由《华尔街日报》在5月初的报道中披露，此命令将援引《国际紧急状态经济权力法》（International Emergency Economic Powers Act），赋予美国总统在国家安全受到威胁时，有权直接规范商业活动，而华为和中兴一直被特朗普视为“国安威胁”的企业。

台湾《天下杂志》称，华为去年营收来源以中国为最，占50.5%，其次为欧洲、中东和非洲，约27%；亚太市场约12%；美洲只占6.5%。“现在美国的掣肘影响不大。”今年8月有消息称华为将全面撤出美国市场，但财联社引述华为海外相关负责人称，华为在美国市场根本就没有业务，谈不上退出市场。目前华为仅在美国偏远地区有据点，且仅有少数科研人员。

小电讯商首当其冲 忧弃用后无补偿

路透社报道也指，禁令若生效，受冲击的将是小型地区营运商。由用户少于10万的电信商组成的农村无线营运商协会（RWA）表示，估计有25%的成员使用华为和中兴设备，其成员蒙大拿州电信商Sagebrush表示，使用爱立信（Ericsson）的成本是华为的4倍；RWA总法律顾问Caressa Bennet也指出，所有成员更换华为和中兴设备约需8亿至10亿美元。这些小电信商担心弃用中国设备后，却得不到政府的补偿。

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中外交部批“莫须有” 科技合作政治化

外交部新闻发言人华春莹昨被问及此事表示，“不想对这类未经证实的消息正式发表评论”。她又补充说，个别国家在没有任何证据的情况下，滥用国家安全的名义，以“莫须有”的罪名将正常科技交流合作活动政治化，对中方企业正常经营活动设置种种障碍和限制。商务部仅称“不了解情况”。而美国政府和华为、中兴均未对此作出回应。

日媒上登广告 盼消不信任感

面对近期多国的抵制，华为昨在《日本经济新闻》上刊载整版广告称，包括日本在内，公司遵守开展业务的所有国家的法律法规和国际通信标准。共同社认为此举可能是希望消除消费者和企业的不信任感。而华为轮值CEO郭平发表新年贺词指出，华为已与全球领先营运商签订26个5G商用合约，智能手机出货量超过2亿台。中央社引述郭平表示，“不公平把我们逼向世界第一”。（香港明报专讯）