马顿劲涨12.20%‧马股早盘微跌0.47点 市场的情绪不温不火，令大马股市今日（12月28日）早盘走势颇为平淡，截至中午12点30分休市时，富时综合指数报1690.25点，下跌0.47点。

（吉隆坡28日讯）市场的情绪不温不火，令大马股市今日（12月28日）早盘走势颇为平淡，截至中午12点30分休市时，富时综合指数报1690.25点，下跌0.47点。

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富时全股项指数报11527.47点，升3.83点；富时创业板指数报4262.37点，升24.71点。

上升股283只、下跌股300只、平盘股340只；成交量达8亿323万股，总值4亿4783万4000令吉。

大蓝筹股国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）下跌4仙，挂13令吉54仙；国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）报9令吉33仙，跌3仙。

联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）挂5令吉76仙，下跌2仙；马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）升3仙，报9令吉43仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）报24令吉88仙，没有起落。

另外，马顿（MALTON,6181,主板产业组）和香港南海发展公司所组的跨国团队夺下台北双子星联合开发案，此消息对马顿股价带来利好刺激。

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马顿的股价今早交投颇为火热，股价一度大涨2.5仙至47.5仙，截至中午休市时报46仙，升半仙或12.20%。

热门股德利航运（HUBLINE,7013,交通物流组）升半仙，至4.5仙；沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）下挫半仙或1.7%，报29仙。

威城（VS,6963,主板工业产品组）涨升1.5仙，报72仙。

雀巢下跌90仙，报147令吉10仙，居今日10大下跌股榜首；子母牌炼奶（DLADY,3026,主板消费产品服务组）报61令吉50仙，下跌70仙或1.12%。

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英美烟草（BAT,4162,主板消费产品服务组）和大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）下滑38仙和22仙，分别报35令吉98仙和8令吉22仙。