林柳菁：又是年尾，又是新年 一年容易又年尾，时间咋这么急速地流去，快得让你我措手不及？

一年容易又年尾，时间咋这么急速地流去，快得让你我措手不及？

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1月和2月，我们忙着迎新送旧，迎来阳历新年、农历新年，我们互相祝福，祝愿亲朋好友新年快乐，一年更胜一年；我们自我提醒，要有一年之计在于春的醒觉，要为自己预备一年的规划，要珍惜新的一年。

3月和4月，刚过了新年，一年刚开始，何需急于行动呢？3月，新年情绪还在，一些社团组织还在举办新春联欢会呢！4月，清明节到了，这是继新年之后，许多游子们再度返乡的日子。我们一起到往生先祖或亲人墓前，祭祖去了。清明，也是另一个一家团聚的日子。

5月和6月，这两个月份好多节庆或公共假期，让我们多了很多吃喝玩乐的理由。劳动节、卫塞节、达雅节等等，还有温馨的母亲节、父亲节，外地的游子想家，多忙，多远都要尽量安排回家看看双亲。一家人团聚，多少次都不嫌多。

7月和8月，722砂独立日、831国庆日，国州旗飘扬，让这两个月的空气充满爱国、爱砂拉越的氛围。这些年，爱国、爱砂拉越和政治沾上了边，让一些人左右为难了，爱或不爱，都得三思之后才能说出口。其实，“爱”不应被政治化，“爱”应该是单纯的、应该是坦荡荡的。

9月和10月，我们惊觉8个月过去了，我们似是一事无成。今日的你我，和去年此时的你我，进步了吗？我们失去了多少，又得到些什么？这是适合自我反省的月份，因为我们至少还有4个月的时间快马加鞭，尽量完成年初的规划。

11月和12月，转眼又到年尾了，学校年终假期是出门旅游的旺季，假期情绪在膨胀中，我们忘了未完成的规划。过了圣诞节，又是一年结束了，又得重新规划新一年的脚步了。今年的规划未完成，明年的规划该怎么规划呢？

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时间，让我们在不知不觉中，欺骗了自己。年初的我们，告诉自己要好好利用新的一年，要努力地完成各项计划，但是天生的惰性，现实的环境，利益的考量，我们将对自己的期许置之脑后了。年尾的我们，又要跟在一年里没什么长进的自己说，等明年再努力吗？

2018年年尾，2019年新年，请认真的告诉自己，新年加油，不要再放纵自己，不要再辜负自己了！

（星洲日报。砂拉越。评论。作者：林柳菁）