2018十大娱乐人物．负面比正面多 2018年的娱乐人物，涉及负面新闻、刑事案及登上新闻头条的人数，比正面新闻来得更多，不得不令公众叹息，今年的娱乐圈是怎么了？

娱乐圈可谓是热闹非凡，每天都有新鲜事发生，毕竟明星是活在聚光灯下面的，他们的一举一动都受到了大家的广泛注意，而2018年的娱乐人物，涉及负面新闻、刑事案及登上新闻头条的人数，比正面新闻来得更多，不得不令公众叹息，今年的娱乐圈是怎么了？

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吴谨言*魏璎珞爆红

出道8年，吴谨言以宫斗剧《延禧攻略》的魏璎珞一角初尝走红滋味，一句“我，魏璎珞，天生脾气暴，不好惹，谁要是再叽叽歪歪，我有的是法子对付她。”展现主角直率敢言的个性，戏里斗得精彩，观众看得过瘾。不过，吴谨言人红是非多，惹出耍大牌争议，形象崩盘，出面致歉才平息大头症风波。

张柏芝*秘密诞第3胎

38岁的张柏芝，和前夫谢霆锋育有2子Lucas和Quintus，目前感情是一片空窗，但11月底惊传她已经生下第3胎，至于生父是谁，引发媒体的猜测，而张柏芝都没有出面回应，直至12月17日，张柏芝工作室在微博上证实消息，且第三胎“小王子”已经满月了，不过并没有公开生父是谁，谣言因此满天飞。

范冰冰*逃税风波代价大

范冰冰参演爱国电影《大轰炸》，6月初遭前央视主持人崔永元爆出“阴阳合同”问题，陷入逃税风暴的范冰冰人间蒸发，中国官方也任由谣言满天飞，消失4个多月后，10月3日现身微博发声明致歉，表示已进行了深刻的反省，对自己所做所为深感羞愧，对税务机关做出的处罚决定完全接受，并遭追税及罚款共人民币8.83亿元（约5.3亿令吉）。

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范冰冰事件余波荡漾，掀起中国演艺圈查税潮，传出17名艺人包括邓超、孙俪夫妇、黄晓明和Angelababy夫妇等等赶紧在12月31日限期之前补税自保。虽然事情已解决，但范冰冰至今未见复工，也没有出席公开活动。

杨幂刘恺威*冬至宣布离婚

刘恺威和杨幂2013年在中国领证结婚，2014再于香港注册，结婚5年多，2人虽然育有一女“小糯米”，但婚姻状况一直受到关注，经过多次的否认，杨幂于冬至晚上（12月22日）透过工作室宣布离婚。

声明提到2人今年签署协议，和平分手，并指“是双方彼此尊重沟通后做出的选择。虽然不再以夫妻关系生活，但将会以亲人身份共同照顾抚养小朋友。”

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王宝强*殴打前妻罗生门

34岁中国男星王宝强前年因老婆马蓉和经理人宋喆有婚外情而申请离婚，离婚官司闹得沸沸扬扬。12月初双方爆发肢体冲突。马蓉晒出在医院的伤照，脸及手都有明显伤势，并指控王宝强及友人动手殴打她；王宝强律师则表示是马蓉带剪刀上门闹事，把王宝强母亲给吓晕了，双方说法宛如罗生门。

马蓉的受伤照，被网友形容为摆POSE照，十分做作。王宝强在风波后出席活动，明显消瘦不少，不过他没有回应施暴风波，希望这对离婚不再是朋友的当事人，不要再上演家庭伦剧。

钮承泽*被控性侵

52岁台湾知名导演钮承泽（豆导），12月5日惊爆性侵电影《跑马》的女剧组人员，被害人报警，指控遭豆导强吻、脱衣袭胸，甚至“指交”强逞兽欲，豆导神隐22小时后，才到大安份局说明。他在律师陪同到北检应讯，检方先前为避免钮承泽逃亡，已实施境管，检方讯后，令钮承泽以150万元（约20万令吉）交保，并限制出境。而正在拍摄的《跑马》宣布解散，男主角任贤齐为戏增胖的心血恐白费。

高云翔*性侵案毁形象

35岁的高云翔演出《芈月传》中的“义渠王”，受到许多女粉丝的喜爱。今年3月在澳洲涉嫌和制作人王晶性侵当地华裔张女被捕，妻子董璇为了救夫举家搬到澳洲，并递交护照作为他的保释条件之一。12月初董璇获准可自由往返中国工作。高云翔面临7项罪名，包括结伙严重猥亵、结伙性侵并剥夺受害者自由等指控，最高可判无期徒刑，全案将在明年1月25日宣布最终控罪。

陈羽凡*吸毒取消巡演

陈羽凡最为人熟知除了“羽泉”的成员外，他与中国女演员白百何的感情瓜葛在去年曾引起广泛关注。

11月底陈羽凡因吸毒被逮，警方公开处分结果，由于他被认定吸毒成瘾，责令社区戒毒3年。这段期间内必须定期至社区进行尿检及约谈，若再次吸毒将被执行强制戒毒。

陈羽凡吸毒，羽泉20周年演唱会被逼取消。

薛之谦*负面新闻一箩箩

中国歌手薛之谦与前网红女友李雨桐的恩怨情仇，真是剪不断，理还乱。自从2017年薛之谦宣布复合前妻高磊鑫之后，便遭李雨桐自曝曾经受过对方的伤害，还因此患上抑郁症，指责对方说谎、逼堕胎等等，其后不时都会在网络爆料有关薛之谦的负面的新闻。

今年，李雨桐还爆料他和金马影后李小璐过从甚密，薛之谦忍无可忍发声明，正式提告李雨桐。

9月份升格当爸的薛之谦，12月初突然被一名微博媒体指他吸毒，他亲自在警察的陪同下做检验，证明自己的清白。虽然是非缠身，但无损大马歌迷对薛之谦的喜爱，他明年2月16日在吉隆坡的演唱会门票已售罄，还宣布情人节在槟城加场。

防弹少年团（BTS）*冲出亚洲世界弹

BTS有“世界弹”称号，在国内外人气甚高，横扫乐坛多个奖项，其经理人公司更乘势进行上市计划。他们曾到联合国演讲，获得多方赞许。

在音乐成就方面，BTS两度获得美国《Billboard音乐奖》，其新系列专辑《LOVE YOURSELF结'Answer'》迄今已售出逾216万张，他们同时赢得《全美音乐奖》（American MusicAwards），以及入围第61届格林美奖。

虽然BTS成员11月发生穿着“原爆衣服”被举报掀起“反日思想”的争议，并无缘红白歌唱大赛，但无损BTS全年的影响力。美国《时代》周刊（TIME）公布2018年度风云人物（Person of the Year）读者网上投票结果，BTS击败全球众多的政要和艺人夺冠，排名比韩国总统文在寅还要高。（光明日报）