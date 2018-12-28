美联社2018最佳男运动员‧詹皇3次膺选追平乔丹 美国篮球巨星詹姆斯第三次获得美联社选为2018年年度最佳运动员，这也是他个人第三次获得美联社年度最佳男子运动员荣誉。

本季加盟湖人的詹姆斯第3次获美联社年度最佳运动员。（图：法新社）

（美国‧纽约28日讯）美国篮球巨星勒布朗詹姆斯第三次获得美联社选为2018年年度最佳运动员，这也是他个人第三次获得美联社年度最佳男子运动员荣誉。

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在2018年，詹姆斯虽没有夺得总冠军，但连续第8年率队闯进总决赛，而他第2次离开克利夫兰前往湖人，成为今夏最受注目的转会，依旧在赛场上展示王者角色，使他继迈克乔丹、老虎渥斯和阿姆斯特朗后，历史上第4位至少3次荣膺这一奖项的运动员。

为辍学孩子开设学校

2018年，詹姆斯第3次被评为美联社年度最佳男运动员，他不只在球场上贡献良多，也在家乡阿克伦为辍学的孩子开设了I Promise（我承诺）学校。

他说：“我会把这些定义为一种成功，因为我在一年里能够激励那么多的人。”

美联社奖项由美国的体育编辑和体育记者共同投票选出，最终詹姆斯在投票中以78分膺选。

在2018年，詹姆斯在NBA赛场上仍然打出亮丽的成绩，在骑士和湖人效力期间，全年场均获28.7分8.8个篮板8.4次助攻。

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这是詹姆斯生涯第3次获得该奖项，他之前曾在2013年和2016年获得过这一奖项，勒布朗也成为了历史上第4位至少3次获得美联社最佳男运动员奖项的人，前三位分别是乔丹（1991年、1992年、1993年）、老虎渥斯（1997年、1999年、2000年和2006年）以及阿姆斯特朗（2002-05年连续4年入选）。