乱泊车+无牌小贩霸位．永安镇早市交通乱 巴生永安镇早市是一道市民经济蓬勃跃动的体现，但从早市衍生而出的市民贪方便胡乱泊车和交通阻塞问题，让除非有必要到早市买东西或接送在补习中心上下课的孩子，否则巴生市民一般都会避开该处车龙。

自私的车主随意把车停泊在路旁，导致商店前的来回车辆进出不得，水泄不通。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生26日讯）巴生永安镇早市是一道市民经济蓬勃跃动的体现，但从早市衍生而出的市民贪方便胡乱泊车和交通阻塞问题，让除非有必要到早市买东西或接送在补习中心上下课的孩子，否则巴生市民一般都会避开该处车龙。

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《大都会》社区报记者特在星期日前往永安镇早市观察，发现基于泊车位供不应求，使得市民一般上都把车子停泊在路旁或较远的住宅区，再取道行人道前往早市。

不过，一些车主却把车子泊在道路两旁，使得来往交通受阻，迎面而来的车辆需小心翼翼，缓速驶过，以免擦撞车身。

一些贪方便的市民把车子双重泊在靠近早市的路段，或把车泊在狭窄的转弯处，为了一己私利而带给他人不便，使得该路段和停车场的交通严重受阻，惟大家也秉持忍让精神，没有大肆鸣笛或产生争执。

据了解，交警及巴生市议会执法人员主要是在周一至周五的工作天执法，违例泊车的车主都难免中罚单。

但在周六和星期天，则较少出现“抄牌”现象，让到早市购物或吃早餐的民众松一口气，从而刺激早市经济；但也导致当地居民面对出入不便。

候车亭旁脚车道因设置一排塑料栏杆，让脚车道没有沦为泊车位。（图：星洲日报）



须花20分钟等候泊车位

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一名中年市民许先生向本报记者指出，他通常会花上10至20分钟，耐心在永安镇属巴生市议会的停车场等候泊车位。

他认为，与其塞车花时间到处兜找泊车位，不如认定固定地点“守株待兔”，一般上都会“皇天不负有心人”。

“我今天早上10时前抵达，先让女佣下车进去早市买东西，我就在车上等泊车位，不久后就被我等到一个位子。”

他指出，由于泊车格线已模糊，市议会有必要派员重新划线，否则车主在没有泊车线的依据下，只能不按章法泊车，造成泊车位被浪费情况。

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严玉梅：后巷通车纾缓阻塞

巴生市议员严玉梅受访时指出，市议会工程及交通规划组已计划让永安镇商业区的后巷通车，以协助纾缓早市交通阻塞现象，因此她呼吁占用后巷的商家，尤其是饮食业者应在明年农历新年前尽快清空后巷，好配合市议会制定的后巷通车机制。

她表示，由于后巷窄小，所以会规划成单向道，预计会在明年农历新年前落实。随着后巷通车，届时会建议安装街灯增加照明。

她透露，市议会工程组会为永安镇停车场的泊车格重新划线，好让驾驶人士能妥善泊车；她也解释，之前是因停车场有积水问题，所以拖延划线工作。

询及有市民建议把商店前的道路改成单行道以疏解塞车，严玉梅说，她会一并向市议会交通规划组提出所有关于改善永安镇早市交通状况的建议，好让官员进行研究，拟出一套全面计划。

鼓励共车或乘搭免费巴士

针对早市车多造成泊车位不足现象，她除了鼓励市民共车，并指该处已设脚车道，鼓励市民骑脚车到早市；州政府亦提供每15分钟一趟的免费巴士，这些都是替代的交通便利，可惜一些市民仍不知情。

她促请市民不要把车泊在脚车道，对脚车骑士造成不便。

据观察，由于早市“一位难求”，脚车道上仍停满汽车，除了在巴士候车亭旁，因当局刻意置放一排塑料栏杆而得以保住脚车道。

明年重整小贩执照发放

严玉梅指出，基于永安镇早市有大约20%来自“阿里巴巴转租下”的“无执照小贩”摆摊造成交通阻塞，因此市议会有意于明年初整顿，好让真正有需要的小贩能获得执照营业。

她坦言，这些“无牌小贩”是向一些前小贩租下市议会发出的营业执照做生意，这在市议会条例是绝对不允许，但当局理解小贩的苦衷与情况，因此决定重整小贩执照的发放。

她促请小贩照顾卫生环境，把垃圾放进本身的垃圾袋，而非随意乱丢，造成清道夫的工作负担。

年货摊设于市会停车场内

严玉梅披露，预计于明年1月中开始的永安镇农历新年年货摆摊，已不允许在行人道上营业，市议会将把原有的摊主全数迁移至行人道旁的市议会停车场，打造成可容纳20个摊位的年货市集，让市民在安全舒适环境下采购年货。

她表示，由于今年初的年货摊在行人道上摆摊，乖离当局设立行人道，鼓励市民多行走的原意，当时雪州行政议员兼巴生新城区州议员拿督邓章钦对此感到“惊讶”，而向市议会提出见解。

严玉梅说，尽管年货市集将占用停车场的全数约十多个泊车位，但今年小贩占用行人道摆卖年货时，同样占用路旁的泊车位，造成市议会泊车位的“损失”。

她指出，市议会小贩执照组届时会规划停车场内的年货摊档位置，只限原有的年货摊主迁入，新申请的摊主一概不获准。

永安镇早市乃典型的市民经济效应，虽带动商业活动，却也带给当地居民的出入困扰。图为住宅区道路两旁都泊满汽车，来回车辆须小心翼翼缓速而过。（图：星洲日报）

不负责任的黑色第二国产金丝雀车主在狭窄的停车场内双重泊车，导致其他出主出入不便。（图：星洲日报）

紫色的第二国产金龙鱼车（左），就这样停泊在停车场入口处，造成国产英雄轿车只能在有限的空间内驶入。（图：星洲日报）



何先生（永安镇居民）：特定日子必塞

“遇上拜六礼拜、农历初一十五、或雪隆公假时，就会有很多人到访永安镇早市巴刹，这里的交通就会塞车和出现泊车位不足情况。

交警在周一到周五会来路边抄牌，这里缺乏足够停车位，民众只能泊路边，大家都习惯了。”

刘槟海（34岁）：泊车位不好找

“我每个星期天会载母亲来永安镇早市买东西，把母亲放下后我便把车泊路边等。

为了吃早餐，我会把车开入停车场，很幸运遇到有人移出而顺利停进。我来这里不会塞车，但泊车位不好找。”

张国雄（56岁，巴生中路居民）：找泊位要看运气

“等泊车位要看运气。这天我等了两分钟就有，还蛮幸运。我不会双重泊车，因会心不安。

我认为，商店前的路段可改成单程道，就可解决来回车辆因路旁泊满车，导致交通受阻情形。

我平时都是上午9时许来到，一般是等补习中心下课后，算好时间不要和接载孩子的家长撞在一起。我觉得大家在态度和责任上，应照顾到他人利益，不要因自己的方便而带给别人不便。”