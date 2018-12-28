张娜拉新剧《皇后的品格》．再刷新收视纪录 昨晚播出第23及24集，分别录得15.1%及17.9%，再度创下启播以来的新纪录。

（首尔28日讯）韩剧《命中注定我爱你》张娜拉、《急诊男女》崔振赫及《来自星星的你》申成禄主演SBS电视台新剧《皇后的品格》，自上月开播以来，虽然是非不断，包括崔振赫与申成禄先后受伤，幕后工作人员与制作单位因工时问题发生劳资纠纷，不过无阻《皇后的品格》走势，无论收视与口碑都持续向好。

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《皇后的品格》自开播以来收视节节上升，几乎每周均创新高，前晚播出第21及22集，分别录得12.6%及16.1%，再次刷新收视纪录，成绩彪炳。

而昨晚播出第23及24集，分别录得15.1%及17.9%，再度创下启播以来的新纪录，更打破了年初播出、女星高贤贞主演的《Return》录得的17.4%最高平均收视，成为今年韩国SBS、KBS及MBC三大免费电视台的最高收视迷你剧集。

前晚两集讲到张娜拉得悉崔振赫的真正身份后，计划与他合力对抗皇上及太后等人，而饰演皇室保镳的崔振赫，执行任务时受伤送院。