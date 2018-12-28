已婚妇女遇狼网友·裸体视讯发生性关系还索钱 一名43岁已婚妇女遭狼网友威胁，不仅被逼裸体视讯，还被强迫发生4次性关系，最终被对方持裸体视讯截图勒索2万令吉，令她痛不欲生。

（吉隆坡28日讯）一名43岁已婚妇女遭狼网友威胁，不仅被逼裸体视讯，还被强迫发生4次性关系，最终被对方持裸体视讯截图勒索2万令吉，令她痛不欲生。

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虽然她借钱凑足5000令吉予对方，但对方似乎不愿罢休而屡屡纠缠，她走投无路下只好向马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐求助，并已就此向警方报案。

来自霹雳怡保的女事主说，她的丈夫常年在海外工作，她与孩子同住，为排解寂寞便在脸书交友，并于前年8月在一个吹水站认识来自马六甲野新的56岁华裔男子。

她指出，起初男子经常提供意见帮助她解决工作难题，两人逐渐成为好友，也于去年11月因买箭猪枣而首次见面。

她表示，男子自从于3月知道她拥有自己的生意后，态度开始变得暧昧，并要求与她交往，甚至因她坚称两人是朋友时，指她欺骗感情，并开始纠缠她。

男子持续纠缠她，并开始要求她裸体视讯及与他发生性关系，否则他将对她不利。

“他威胁要杀我和家人，要烧我的家，在深夜来电纠缠不让我挂断电话，甚至发送他的位置信息，宣称他正开车北上到我家，要我作出选择。

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她哭诉说，她实在太胆小，被威胁后不堪压力，结果自8月开始至10月，先后与对方发生性关系4次，而脱光视讯则难以计数。

“我不知道的是他竟截图视讯照片逾900张，更以此要胁我继续与他发生关系。”

狼网友甚至向她勒索2万令吉以删除裸照，女事主再度相信他而向亲友借钱凑足5000令吉，孰料狼网友早已食髓知味，拿了钱仍继续纠缠她，最终因女事主持续拒绝他，而恼羞成怒将她的裸照上载脸书广传。