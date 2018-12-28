2022卡塔尔世界杯‧入选赛明年6月掀战 据亚洲足协以及东道主组委会消息，该届世界杯的入选赛将会根据旧有模式进行，并会在明年6月开打。

（卡塔尔‧多哈28日讯）尽管目前国际足联对于2022年卡塔尔世界杯决赛圈是否扩军至48队仍未有决定，但据亚洲足协以及东道主组委会消息，该届世界杯的入选赛将会根据旧有模式进行，并会在明年6月开打。

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据悉，入选赛仍会按照32队参赛（决赛圈）的原计划展开，而亚洲区入选赛的竞赛方案也已全部敲定。国际足联据称将在3月的理事会会议期间将针对是不扩军作出最终决定。

东道主破例参加入选赛

作为2022年世界杯赛的东道主，按照国际惯例，卡塔尔队无需参加入选赛，直接获得决赛圈资格。但是，这个惯例此番将被打破，卡塔尔队将成为有史以来首个参加入选赛的东道主。只是，卡塔尔队将参加第二阶段的40强赛，而不会参加第3阶段的12强赛。这是因为，亚足协决定2023年亚洲杯入选赛第一阶段的比赛与2022年世界杯入选赛亚洲区第二阶段40强赛合并进行，40强赛中获得参加第3阶段即12强赛资格的队伍将直接获得2023年亚洲杯决赛圈门票。

卡塔尔队希望拿到2023年亚洲杯资格，而不得不参加世界杯入选赛。