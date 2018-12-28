杨式丰：一样办教育别区分．全津华小期待获拨款 2018年华小、淡小、国民型中学及教会学校特别拨款赶在岁末陆续发放了，政府资助华小（俗称半津华小）欢欣领款之际，政府华小（俗称全津华小）希望联邦政府在未来也能让他们于特别拨款中受惠。

计划搬迁的华玲县骂佬培智小学获得100万令吉的搬迁拨款。（图：星洲日报）

（槟城、亚罗士打、加央27日讯）2018年华小、淡小、国民型中学及教会学校特别拨款赶在岁末陆续发放了，政府资助华小（俗称半津华小）欢欣领款之际，政府华小（俗称全津华小）希望联邦政府在未来也能让他们于特别拨款中受惠。

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教育部副部长张念群今日在脸书公布2018年度政府资助华小特别拨款已顺利汇款给受惠华小，同时发布受惠名单。

而在受惠名单中，全津华小并没涵盖在内，张念群于脸书贴文文末有注明，这次的华小特别拨款是给予883所政府资助学校（半津）提出申请，没有开放予其余415所政府学校（全津）。

以槟州为例，全槟共有90所华小，其中9所为全津华小，即中华三校、峇冬丁宜华小、启新小学、麦曼珍华小、崇光小学、爪夷村华小、真光华小、双溪里武华小以及武拉必华小，而这9所华小并没在特别拨款中受惠。

无论如何，这情况并非是今年才发生，之前全津华小同样没能申请这笔特别拨款。

麦曼珍华小一年花4万维修

北海麦曼珍华小董事长杨式丰接受《大北马》社区报记者访问时说，该校虽是全津华小，但董事会一年必须承担至少三到四万令吉的维修费。

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他说，全津华小与半津华小所面对的情况相差不大，虽说政府负责全津华小的水电费及一些比较普通的开销如文具，但比较大型工程或提升学校设备，政府并无法满足全津华小的需求。

“有时候学校须展开紧急维修，然而当局未必能在第一时间派员前来，为了师生安全，我们唯有扛起这责任。”

希望联邦政府一视同仁

他说，不论是全津或半津，都同样在办教育，希望联邦政府能一视同仁，让全津华小在特别拨款中受惠。

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“就如槟州政府制度化拨款时，也没区分半津或全津，希望联邦政府也别区分。”

杨式丰建议教育局可委派专员前来评估学校情况，就明白学校对于拨款的需求。

麦曼珍华小曾遭受水患及白蚁的破坏，为了师生安全，董事部展开筹款以进行维修工程。

槟吉玻受惠学校获逾1535万

在2018年华中及华小特别拨款，槟吉玻受惠学校共获得1535万5000令吉。

在上述特别拨款受惠学校中，有包括槟州5所属于教会学校类型的华小以及槟吉两所华小各获100万令吉的迁校基金。

益华获100万迁校金

槟州共有80所华小（包括5所教会学校类型的华小）及12所国民型中学在特别拨款中受惠，另外乔治市益华小学则获得100万令吉的迁校基金。

这80所华小共获得630万令吉的特别拨款，其中北海励华小学获得最多特别拨款，即26万令吉。

槟12所国民型中学则共获282万5000令吉特别拨款，大山脚日新中学获拨最多，共50万令吉。

吉华小华中获471万

另一方面，吉州华小和华中共获得471万令吉的拨款，即61所华小获275万令吉、4所华中获得96万令吉，以及计划搬迁到双溪大年的华玲县培智小学获得100万令吉搬迁拨款。

据了解，吉州89所华小中，属于政府学校（俗称全津）的华小有21所，不在这次拨款的受惠名单。

在68所政府资助学校（俗称半津）的华小，获得拨款的61所小学是申请维修或提升基本设施；每所学校所获得的款额都不一样，从1万5000令吉至逾10万令吉不等。

至于培智小学，提出的申请则是另一选项，拨款归纳为“搬迁拨款”，获拨100万令吉。

拨款汇入董事部户头

另外，吉州4所国民型中学（华中）共获96万令吉拨款，分别是亚罗士打吉华中学和双溪大年新民中学各获30万令吉、居林觉民中学20万令吉及亚罗士打吉华二校16万令吉。

华小和华中校方陆续查证后，确认拨款已直接汇入董事部银行户头。

吉华中学校长汪义峰受询时证实，董事财政于星期一查证时已确认收到有关拨款，数额与往年一样。

他说，校方将使用这笔钱来维修学校基本设施，例如篮球场旁的天花板等数项小工程。

玻群益华小13万最多

玻璃市方面，唯一华中玻璃市中学及6所半津贴华小共获得52万令吉拨款。

受惠的华小包括加央群益、对面港启明、玻璃市港口群修、十字港新邦、马打亚逸公益及亚娄华益，共34万令吉。

其中群益华小得最多拨款即13万令吉，接着是华益6万、群修5万、公益和新邦各4万，以及启明2万。

据悉，6所华小的董事部到银行进行账目查询时，证实今天已陆续收到相关拨款。

另外，玻中获拨18万令吉。该校校长江莉莉证实，教育部日前已将拨款汇入校方银行户头。

其他4所华小即双弄振汉、巴东勿刹、加基武吉公华及新路新民为全津贴华小，此次未开放特别拨款申请给全津贴华小。

槟城乔治市益华小学获拨100万令吉的迁校基金。（图：星洲日报）

大山脚日新中获得50万令吉特别拨款，是全槟12所华中所得拨款中最高。（图：星洲日报）

杨式丰：“大家一样是在办教育，希望联邦政府别区分全津或半津，让学校都在特别拨款中受惠。”（图：星洲日报）

玻璃市中学已拿到教育部拨款。（图：星洲日报）