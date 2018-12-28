越南GDP增7% 拜内需与出口畅旺、制造强劲成长及外国持续投资所赐，越南2018年经济成长7.08%，为11年来最高，并成为全球表现最好的经济体之一。智库已预估，越南2019年经济成长率可望维持在7%以上。

（越南‧河内28日讯）拜内需与出口畅旺、制造强劲成长及外国持续投资所赐，越南2018年经济成长7.08%，为11年来最高，并成为全球表现最好的经济体之一。智库已预估，越南2019年经济成长率可望维持在7%以上。

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越南今年国内生产总值（GDP）成长率不仅远超过原先设定的6.7%目标，也优于于经济学家预估的6.9%。越南第4季经济较第3季成长7.3%，也高于第3季经修正后的6.8%。

越南统计总局局长阮碧林说，“制造业是经济亮点”，今年全年较去年成长13%；电子产品销售激增也带动出口较增加13.8%。他预期，随着自由贸易协议带动出口，明年的出口也将维持强劲成长。此外，已实现的外国直接投资也年增9%。

越南是美中贸易战的受惠者，河内政府趁机提升其做为制造业及出口大国的地位，销售从鞋子到智慧手机等商品。其贸易额约为国内GDP的两倍，这项占比高居亚洲第二，仅次于新加坡。