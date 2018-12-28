脱离日本国羽打职业球‧奥原希望自由身冲奥运 奥原希望昨日离开日本国羽，并且签下新赞助商日本太阳控股集团，目标依然是冲击2020年东京奥运会。

奥原希望正式脱离日本国家队成为职业羽毛球选手，同时签约新赞助商日本太阳控股集团，目标依然是打东京奥运。（图：网络照片）

（日本‧东京28日讯）2017年世界冠军奥原希望昨日离开日本国羽，并且签下新赞助商日本太阳控股集团，目标依然是冲击2020年东京奥运会。

广告

奥原希望昨日在新闻发布会表示，在2016年里约奥运后就想转当职业球员的念头。因为作为日本国家队的选手，除了要参加世界羽联的赛事外，还得参加日本国内的比赛，这非常吃力。

可减少比赛降低伤病

奥原希望由于身高仅有155公分，必须依靠比其他球员更多的跑动才能得分和赢球。由于参赛太多，膝盖受伤严重，她坦言，参赛频密让自己受伤风险很高。

离开日本Unisys株式会社羽球队后，日本太阳控股集团签下奥原希望，合约从2019年1月份开始，直到2020年年底。

她非常感激老东家Unisys的协助，但是她在争晋东京奥运，必须避免受伤。

36岁的佐籐翔治将担任奥原希望的教练直至2020年底。

广告

她还表示，在日本成为职业球员征战奥运会此前没有先例，使她感到不安，但是争取出征东京奥运的决心不会改变。