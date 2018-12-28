路透社：鸿海明年印度生产iPhone 路透引述知情人士说法报道，鸿海最快2019年将开始在印度组装苹果高阶iPhone，例如iPhone X系列，这将是鸿海首次在印度生产iPhone。

（纽约28日讯）路透引述知情人士说法报道，鸿海最快2019年将开始在印度组装苹果高阶iPhone，例如iPhone X系列，这将是鸿海首次在印度生产iPhone。

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知情人士透露，鸿海将在该公司位于印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）斯利柏伦菩德（Sriperumbudur）的工厂组装高阶iPhone。泰米尔纳德邦工业部长善巴特（M C Sampath）向路透表示，包括对iPhone生产的投资在内，鸿海将斥资250亿卢比（约109.7亿元台币）扩建这座工厂，这笔投资最多可能创造2.5万个工作。

截至目前为止苹果只委托纬创（3231）在印度组装价格较低的iPhone SE和iPhone6s机型，苹果印度销售也聚焦于低阶手机。科技研究业者Counterpoint指出，苹果在印度卖出的iPhone有一半以上是比iPhone8旧的机型。